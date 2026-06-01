Pontasserchio si aggiudica la XXV edizione del “Trofeo Mau Ovunque” disputatasi presso i campi del Pisa Ovest

Written by Redazione• 11:23 am• Pisa SC

PISA – Si chiude con il successo del Pontasserchio sul Gagno per 3-2 la XXV edizione del Trofeo Mau Ovunque che si è disputata per il quinto anno, presso i campi del Pisa Ovest di Via Livornese, 81 a Pisa.

Una due giorni che ha fatto registrare una grande affluenza di pubblico sport, colore, passione e tradizione del tifo nel ricordo di Maurizio Alberti sempre vivo nel cuore di tutta la tifoseria pisana.

Alla serata hanno partecipato i tifosi genoani nel ricordo di Edo, i supporters del Viareggio nel ricordo di Ale e quelli di Graz e Ambrì che hanno voluto esserci direttamente dal Canton Ticino.

Premio speciale alla Palestra Popolare di La Fontina che collabora insieme ai ragazzi della Curva Nord per il progetto sociale per la Palestina a cui ha voluto partecipare anche la Curva del Perugia.

Nel corso della premiazione sono stati ricordati tifosi che purtroppo non ci sono più come Sciascià, a venti anni dalla sua scomparsa, insieme a Gege e Fao, Paolino del gruppo Sconvolts e Ale del gruppo Svitati, Walter, oltre che ad Aureliano Nardini, conosciuto da tutti come “Vocina”.

Ecco i tutti i risultati:

Campo A. Rangers – Bella Mi Pisa Sant’Anna 1-0; Svitati – Gagno 0-1; Tradizione – Vecchi Amici 2-1; Metato Group – Pisa Clan 1-1; Sturm Graz – Gagno 1-1; Kapovolti – Metato Group 1-1; Pontasserchio – Vecchi Amici 1-2; Svitati – Sturm Graz 1-3; Kapovolti – Pisa Clan 0-2; Pontasserchio – Tradizione 1-0

Campo B. Sconvolt – Gradinata 2-1; Kapovolti – Followers 3-2; Pontasserchio- Vocina 3-0; Bella Mi Pisa – Vulva Group 4-0; Gradinata – Zero Noie 1-1; Vocina – Tradizione 2-6; Followers – Pisa Clan 1-0; Sconvolt- Zero Noie 1-0; Vecchi Amici- Vocina 2-0; Followers- Metato Group 2-0.

I RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA

Rangers – Gagno 2-7

Sconvolts – Pontassechio 1-2

Sturm Graz – Bella Mi Pisa 2-0

Metato Group – Tradizione 2-3

Gagno – Sturm Graz 3-1

Pontasserchio – Tradizione 3-0

FINALISSIMA: PONTASSERCHIO – GAGNO 3-2

Durante la giornata si è disputato per la prima volta anche il torneo dedicato ai bambini (a cui durante la due giorni è stata dedicata un’area riservata) dai sei ai nove anni e dai dieci ai tredici anni, disputato poco prima della finalissima, che ha visto una grande partecipazione ed è stata una delle principali novità di quest’anno.

Una kermesse che come ogni anno porta gioia, colore e tifo, ma anche tanti l’impegno nei tanti progetti per il sociale dà e per la cittadinanza, da parte dei ragazzi della Curva Nord Maurizio Alberti.

Last modified: Giugno 1, 2026