“Boia! E il mare?”, il romanzo di Enrico M. che racconta Pisa tra storia, ironia e identità

Written by Redazione• 11:24 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nel mese in cui Pisa celebra la propria identità con il Giugno Pisano, la Luminara, San Ranieri, il Palio remiero e il Gioco del Ponte, arriva Boia! E il mare? – Inclinàti verso il futuro, il nuovo romanzo di Enrico M., nome narrativo di Enrico Maricanola, pubblicato da XTra Produzioni.

Il libro attraversa otto secoli di storia pisana trasformandoli in racconto, ironia e meraviglia: il porto perduto, le navi incagliate nel fango, la Torre pendente, Dante e la sua invettiva contro la città, l’università, le invenzioni, i paradossi e quella capacità tutta pisana di trasformare ogni difetto in leggenda.

Più che un romanzo storico tradizionale, Boia! E il mare? si presenta come una commedia all’italiana: brillante, popolare, affettuosa e irriverente. Una storia che parte da Pisa, ma parla a un’idea più ampia di Italia: imperfetta, geniale, contraddittoria, capace di cadere dalla parte sbagliata e trovare comunque il modo di restare in piedi.

La pubblicazione arriva in un momento simbolico per la città. Il Giugno Pisano è infatti il periodo in cui Pisa accende i propri riti, i propri simboli e la propria memoria collettiva. Dentro questo clima, il romanzo pone una domanda semplice e provocatoria: che cosa resta di una città quando il mare se ne va?

La risposta del libro non è malinconica. Restano le storie, le famiglie, il fango, il marmo, le rivalità, le invenzioni, le ferite, la lingua e l’orgoglio. Resta soprattutto una forma di intelligenza tutta pisana: non raddrizzare per forza ciò che pende, ma trasformarlo in identità.

“Pisa non aveva bisogno di essere raddrizzata. Andava capita”, racconta l’autore. “Boia! E il mare? nasce da questa idea: a volte, per restare in piedi, non bisogna essere perfetti. Basta inclinarsi dalla parte giusta”.

Il progetto non si ferma al libro. La landing ufficiale raccoglie contenuti extra, quiz, curiosità storiche, materiali stampa e il “Muro della Pisanità”, uno spazio in cui lettori, cittadini, ex studenti, turisti e innamorati della città possono lasciare un ricordo, una frase o un frammento personale legato a Pisa.

Boia! E il mare? nasce in italiano, ma guarda già oltre i confini nazionali: sono previste le prime aperture internazionali, a partire dalla versione inglese, con successive edizioni in spagnolo e francese.

Il romanzo è pensato per chi ama Pisa, per chi l’ha vissuta da studente, per chi l’ha visitata almeno una volta e per chi riconosce nella sua storia una metafora più grande: quella di un Paese storto, contraddittorio, feroce, comico e ancora capace di sorprendere.

Boia! E il mare? – Inclinàti verso il futuro è disponibile su Amazon in formato cartaceo ed ebook. Scheda libro e contenuti extra sono disponibili su www.xtraproduzioni.it/boiaeilmare.

Last modified: Giugno 1, 2026