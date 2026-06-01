Alla libreria Erasmus la presentazione del romanzo “La scoperta di Nando” di Giuliana Piroso

Written by Redazione• 11:22 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giovedì 4 giugno, alle ore 17.30, alla libreria Erasmus di Pisa, in piazza Cavallotti 9, Giuliana Piroso presenterà il suo nuovo romanzo La scoperta di Nando, pubblicato da Balzano editore.

A dialogare con l’autrice saranno Carlo Scorrano, operatore socioculturale, e Ibrahima Dieng, presidente dell’Unità Migranti per l’Italia.

Il romanzo affronta temi di forte attualità come immigrazione, pregiudizio, bullismo e crescita generazionale attraverso la storia di Nando, un adolescente chiuso e ribelle, alle prese con i piccoli conflitti quotidiani e con le prepotenze di una banda di bulli a scuola.

La sua vita cambia quando, su un’isola siciliana che diventa avamposto di confine, entra in contatto con la realtà dura e dolorosa dei viaggi della speranza nel Mediterraneo. L’incontro con Mimmo, Lara e con il giovane eritreo Ismail lo accompagnerà in un percorso di educazione sentimentale e sociale, dalla spensieratezza alla consapevolezza, fino al desiderio di agire per riparare torti e ingiustizie.

Nando e i suoi amici diventeranno così custodi di una missione speciale: dare vita a un “Museo della Memoria”, per restituire dignità e voce a chi è stato inghiottito dal mare.

Giuliana Piroso ha insegnato per oltre trent’anni nelle scuole medie e superiori. Come sottolinea nella prefazione Manuela Scarpellini, giornalista di Euronews, “dietro alle sue righe c’è tutto il sapere acquisito in anni di insegnamento con un messaggio di speranza che guarda ai nostri figli come agli unici in grado di sanare i guai che ereditano”.

Last modified: Giugno 1, 2026