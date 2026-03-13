Ponsacco, ampliato l’orario degli sportelli CUP alla Casa della comunità

PONSACCO- L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che da lunedì 16 marzo 2026 sarà ampliato l’orario degli sportelli CUP della Casa della comunità di Ponsacco, in via Caduti di Nassiriya.
Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00.
L’Asl ricorda inoltre che alcune pratiche possono essere svolte anche online o via email. Per pratiche amministrative – come la scelta del medico o del pediatra, l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, il rilascio o l’attivazione della tessera sanitaria e le esenzioni – è possibile scrivere all’indirizzo sportellivaldera@uslnordovest.toscana.it.
Per prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici si può utilizzare il portale Cup online (prenota.sanita.toscana.it), mentre per analisi e prelievi del sangue è disponibile il servizio Zero Code (zerocode.sanita.toscana.it).Last modified: Marzo 13, 2026