USL Toscana nord ovest: prime 4 Case della Comunità PNRR certificate in Toscana

PISA- L’Azienda USL Toscana nord ovest è la prima in Toscana ad ottenere la certificazione indipendente per quattro Case della Comunità finanziate con fondi PNRR: Torcigliano di Pescaglia, Vecchiano, Livorno Est e Volterra.
Le strutture, attivate tra il 2 e il 5 marzo e certificate il 10–11 marzo 2026, hanno superato la verifica dei requisiti previsti dal DM77, confermando l’elevato livello di organizzazione e qualità dei servizi territoriali.
Focus su Pisa e provincia
Nella provincia di Pisa arrivano due certificazioni:
- Vecchiano (Spoke, 1.490 m²) – ristrutturata con quasi 400mila euro, ospita MMG, pediatri, infermieri e PUA.
- Volterra (Hub, 1.475 m², 1,9 milioni PNRR) – punto di riferimento per l’Alta Val di Cecina, con continuità assistenziale, diagnostica e telemedicina.
Cosa cambia per i cittadini
Le Case della Comunità offrono:
- PUA per accoglienza e orientamento (lun–sab, 8–18),
- ambulatori medici per bisogni non differibili (H24 negli Hub, H12 nelle Spoke),
- servizi infermieristici,
- gestione cronicità e telemedicina,
- integrazione tra servizi sanitari e sociali.
Prossimi passi
La USL punta ora a estendere lo stesso modello di qualità a tutte le Case della Comunità presenti sul territorio.