USL Toscana nord ovest: prime 4 Case della Comunità PNRR certificate in Toscana

PISA- L’Azienda USL Toscana nord ovest è la prima in Toscana ad ottenere la certificazione indipendente per quattro Case della Comunità finanziate con fondi PNRR: Torcigliano di Pescaglia, Vecchiano, Livorno Est e Volterra.

Le strutture, attivate tra il 2 e il 5 marzo e certificate il 10–11 marzo 2026, hanno superato la verifica dei requisiti previsti dal DM77, confermando l’elevato livello di organizzazione e qualità dei servizi territoriali.

Focus su Pisa e provincia

Nella provincia di Pisa arrivano due certificazioni:

Vecchiano (Spoke, 1.490 m²) – ristrutturata con quasi 400mila euro, ospita MMG, pediatri, infermieri e PUA.

(Spoke, 1.490 m²) – ristrutturata con quasi 400mila euro, ospita MMG, pediatri, infermieri e PUA. Volterra (Hub, 1.475 m², 1,9 milioni PNRR) – punto di riferimento per l’Alta Val di Cecina, con continuità assistenziale, diagnostica e telemedicina.

Cosa cambia per i cittadini

Le Case della Comunità offrono:

PUA per accoglienza e orientamento (lun–sab, 8–18),

per accoglienza e orientamento (lun–sab, 8–18), ambulatori medici per bisogni non differibili (H24 negli Hub, H12 nelle Spoke),

(H24 negli Hub, H12 nelle Spoke), servizi infermieristici ,

, gestione cronicità e telemedicina ,

, integrazione tra servizi sanitari e sociali.

Prossimi passi

La USL punta ora a estendere lo stesso modello di qualità a tutte le Case della Comunità presenti sul territorio.

