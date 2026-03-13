Pisa ospita la presentazione del libro “Il problema gnoseologico in Agostino d’Ippona”

Written by Redazione• 2:22 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Pisa si prepara ad accogliere un importante momento di approfondimento filosofico e teologico grazie all’Associazione Culturale Calabrese Esperia, che martedì 17 marzo alle 17.30 presenterà nella Sala Pio X del Palazzo Arcivescovile il volume del giovane studente dell’Università della Calabria Francesco Maria Maiuri, “Il problema gnoseologico in Agostino d’Ippona” (Calabria Letteraria, 2025).

Alla presenza dell’autore, il tema della conoscenza in Agostino sarà al centro di una discussione coordinata da Felice Bonnassa e arricchita dagli interventi dell’arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà, dei professori Pierluigi Consorti, Tommaso Greco, Luigi Mariano Guzzo, e del responsabile diocesano per Cultura e Università padre Giuseppe Trotta.

L’iniziativa si configura come un ponte culturale tra Calabria e Toscana, confermando l’impegno dell’Associazione Esperia nella promozione del dialogo tra territori e nella valorizzazione della ricerca accademica.

Last modified: Marzo 13, 2026