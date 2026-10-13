Polizia Locale di Cascina, Rollo: “Spese giudiziarie per 5.836 euro a carico dei cittadini”

Written by Redazione• 12:47 pm• Cascina, Politica

Il capogruppo di Valori e Impegno Civico interviene sul debito fuori bilancio legato alla controversia su orari e turni e chiede spiegazioni al sindaco Betti

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del capogruppo di Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, Dario Rollo, relativo al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla pronuncia del Tribunale di Pisa sulla vicenda dell’orario e dei turni della Polizia Locale.

Un conto di 5.836,48 euro a carico del Comune riaccende il confronto politico sulla gestione degli orari e dei turni della Polizia Locale. A intervenire è Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, che richiama il debito fuori bilancio derivante dalla pronuncia del Tribunale di Pisa.

«Meno male che era soltanto una questione tecnica e che, secondo l’allora candidato sindaco Betti, ero io ad alterare la realtà. Oggi quella realtà è scritta in un provvedimento del Tribunale e presenta un conto di 5.836,48 euro a carico del Comune», dichiara Rollo.

Secondo quanto riferito dal consigliere, il Tribunale ha accertato l’antisindacalità della condotta del Comune, ordinando di rimuoverne gli effetti e dichiarando priva di efficacia applicativa la determina nelle parti riguardanti orari e turni.

Rollo concentra la propria critica sulle conseguenze economiche della controversia: «A pagare non sono Betti o la maggioranza: pagano i cittadini. Sono 5.836,48 euro di risorse pubbliche che il Comune deve destinare alle spese di soccombenza».

Il capogruppo chiede quindi all’Amministrazione di chiarire le responsabilità politiche della vicenda e torna sulle dichiarazioni della campagna elettorale: «Oggi invito il sindaco Betti semplicemente a rileggere quelle dichiarazioni alla luce degli atti. La realtà non l’ha alterata Rollo: oggi la realtà ha un provvedimento del Tribunale e un conto di 5.836,48 euro che pagano i cittadini di Cascina».

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Last modified: Ottobre 13, 2026