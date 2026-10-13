Manovre salvavita, da Pisa tre video gratuiti per diffondere la cultura del soccorso

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Amico Cuore Toscana ODV aderisce alla campagna “VIVA!”: filmati animati su arresto cardiaco, disostruzione delle vie aeree ed emorragie gravi.

PISA – Rendere il primo soccorso più comprensibile e aiutare i cittadini ad affrontare le emergenze con maggiore consapevolezza. Con questo obiettivo Amico Cuore Toscana ODV ha realizzato tre video educativi gratuiti, aderendo alla campagna “VIVA!” sostenuta da IRC.

I filmati animati affrontano arresto cardiaco e uso del defibrillatore, disostruzione delle vie aeree negli adulti e nei bambini e gestione delle emorragie gravi. Realizzati grazie alle donazioni e alla collaborazione tra professionisti sanitari e volontari, utilizzano un linguaggio semplice e uno stile pensato per raggiungere pubblici di età diverse.

Particolare attenzione è rivolta a genitori, insegnanti ed educatori, invitati a condividere i contenuti e a proporli ai giovani. L’intento è diffondere la cultura dell’aiuto reciproco e avvicinare sempre più persone alla formazione sul primo soccorso.

«L’associazione ha creato tre video educativi molto semplici, con uno stile simile a quello dei cartoni animati, che hanno l’obiettivo di divulgare i contenuti in maniera essenziale», spiega Andrea Colli, presidente di Amico Cuore Toscana ODV e direttore della Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia dell’Università di Pisa. «L’obiettivo è che tutti insieme possiamo salvare una vita: per questo dobbiamo prepararci, intervenire e diffondere una cultura dell’aiuto».

Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa e il sostegno dell’assessora alle politiche sociosanitarie Giovanna Bonanno. «Come Amministrazione continuiamo a sostenere progetti come questo per diffondere consapevolezza e competenze veramente fondamentali per salvare vite», sottolinea Bonanno.

All’iniziativa partecipa anche la Misericordia di Pisa. La commissaria straordinaria Sandra Capuzzi richiama l’importanza dei corsi organizzati dalle associazioni del territorio, per acquisire le competenze di base necessarie a intervenire.

Alla realizzazione dei contenuti hanno contribuito, insieme a Colli, Federico Coccolini, Francesco Forfori, Alda Mazzei, Rocco Sergi, Silvia Papini e Rita Bellucci. Amico Cuore Toscana ODV affianca alla divulgazione l’organizzazione di corsi rivolti a scuole, associazioni sportive, istituzioni ed enti pubblici e privati.

I video sono disponibili gratuitamente su YouTube: arresto cardiaco e defibrillatore, disostruzione delle vie aeree e gestione delle emorragie gravi.

Last modified: Ottobre 13, 2026