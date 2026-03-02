Podismo. Vanni fa il vuoto nel GP del Monteserra

Written by Antonio Tognoli• 6:04 pm• Calci, Attualità, Pisa, Sport, Sport

CALCI – E’ partito in maniera sontuosa il Criterium Podistico Toscano. A Calci, edizione del ventennale per il GP del Monteserra, la prova in salita allestita dal Pisa Road Runners Club e dedicata alle vittime del terribile incidente aereo del 3 marzo 1977. Il classico percorso di 9,266 km con partenza da Calci e arrivo al faro-monumento ai caduti a Prato di Ceragiola ha ha superato i 430 arrivati, numero cospicuo per una gara che, per le sue caratteristiche tecniche, non lascia tregua.

Vittoria per Nicola Vanni (Team 42195) che ha completato il percorso in 40’49” facendo presto il vuoto e prendendosi la rivincita dello scorso anno quando fu quarto. Unico a contenere il distacco sotto il minuto è stato Filippo Sodini (Atl. Virtus Lucca) arrivato 51” dopo. Terzo gradino del podio per Domenico Passuello (Sempredicorsa), secondo nel 2025, a 1’23”. Fuori dal podio Marco Bonasera (Virtus Elba) a 1’48” e Giacomo Molinaro (GP Parco Alpi Apuane) a 2’08”.

In campo femminile vittoria per Nina Gulino (Atl.Vinci) che lo scorso anno era stata seconda. Una prestazione di livello la sua in 47’47” con Iris Baretto (Atl.Alessandria) a pungolarla per chiudere a 37”. Molto più lontane le altre con Elisa Carli (Gs Orecchiella) terza a 6’03” davanti a Francesca Balloni (Pod.Il Ponte) a 7’13” e Eleonora Guercio (GS Accademia Navale Livorno) a 9’35”. La prova pisana, oltre a inaugurare il Criterium Podistico Toscano, ha aperto anche il circuito 4 Salite Leggendarie Toscane. La manifestazione è stata organizzata insieme all’Associazione Familiari Vittime del Monteserra con il supporto dei Comuni di Calci e Buti, del Comitato UISP di Pisa, delle Associazioni di Volontariato locali (G.V.A. P.Logli di Calci, Misericordia di Calci, Compagnia di Calci), delle Associazioni sportive (Pisa Road Runners club, GP La Verrua e Marathon club Pisa) e degli sponsor partner del progetto (Conad city Pisa, Panificio Valgraziosa, Suveraia vini Suvereto, Toni Luigi escavazioni, EMA Safety and Security e Vagelli Bagni e pavimenti).

Un grazie a tutti coloro che hanno prestato il loro contributo dedicando il sabato a una corsa podistica dai profondi significati. Il Criterium Podistico Toscano chiama già i concorrenti alla rivincita, domenica 8 marzo al Parco di San Rossore (PI) con la seconda Corri per Luca.

Last modified: Marzo 3, 2026