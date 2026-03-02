Pisa – Bologna 0-1. Un buon Pisa non basta. Odgaard decide con un gran gol dalla distanza nel finale

Written by Antonio Tognoli• 5:47 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Pisa esce ancora una volta sconfitto (1-0) per mano del Bologna e perde la sua ottava gara alla Cetilar Arena. A decidere un gran sinistro di Odgaard al minuto 89 al termine di una gara gagliarda dei nerazzurri che non meritavano la sconfitta per l’impegno mostrato. Nel primo tempo i nerazzurri hanno contenuto i felsinei, nella ripresa il Pisa è andato vicino al gol almeno in tre occasioni con il colpo di testa di Moreo, il diagonale di Piccinini e il salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Stojilkovic, ma nel finale è stato punito dalla conclusione di Odgaard che dà i tre punti al Bologna.

Molti cambi per mister mister Oscar Hiljemark. Nicolas confermato tra i pali, davanti a lui c’è un trio inedito formato da Calabresi, capitan Caracciolo e il giovane Coppola. Sugli esterni spazio a Leris e Angori. Sulla linea mediana spazio ad Aebischer, Marin e Hojholt. In attacco la coppia Moreo-Durosinmi. Il Bologna risponde con un 4-3-3 mascherato. Davanti a Skorupski ci sono Zortea, Vitik, Lucumi e Joao Mario. Centrocampo formato da Sohm, Freuler e Moro preferito inizialmente ad Odgaard. In attacco il trio formato da Castro, Bernardeschi e Cambiaghi, con Orsolini che parte inizialmente dalla panchina. Serata tiepida all’Arena siamo intorno ai 15 gradi, orario insolito quello delle 18.30. Le squadre hanno fatto il loro ingresso per il riscaldamento intorno alle 17.40. La Curva Sud non presenta la tifoseria ospite, impossibilitata a partecipare, che sconta l’ultimo turno di squalifica inflittogli dopo gli scontri con la tifoseria del Como. A colorare il settore ospiti la presenza delle scuole calcio delle squadre della città di Pisa come Scintilla, Freccia Azzurra, Ospedalieri e Pisa Sporting Club.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Bologna in bianco con inserti rossoblù. “Per orgoglio della nostra città, per la nostra storia” lo striscione che saluta la squadra prima del calcio d’inizio. E’ il Bologna a dare il via alle ostilità. Inizialmente sono i felsinei a gestire la sfera e fare la partita. Il Pisa sembra attendere sulla propria tre quarti, attuando un timido pressing. Bernardeschi a sinistra con una serie di finte, disorienta Coppola, ma per fortuna il suo cross in mezzo è lungo e si perde a fondo campo. La risposta del Pisa è in una conclusione di Marin, che colpisce in pieno Vitik, il quale ha bisogno delle cure dello staff medico rossoblù. Gioco fermo per qualche minuto. Vitik riprende alla fine il suo posto in campo. Il Pisa prova con Leris a destra a sfondare il muro felsineo. Durosinmi prima e Leris poi si fanno però trovare in posizione di offside. Nel Bologna Vitik, vittima della precedente pallonata è costretto a lasciare il posto a Casale al minuto 21. Primo cambio dunque per Italiano. Gioco ancora fermo al 22′ con Lucumi costretto a rimettersi le scarpe. Bologna pericoloso al 23′ con Castro che si presenta a tu per tu con Nicolas, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Gara vivace, senza un attimo di tregua. Buon momento per il Pisa. Moreo crossa da sinistra una bella palla che Leris stoppa e calcia alto sopra la traversa. Ma Feliciani fischia la punizione per il fallo di Leris sul difensore avversario. Niente di fatto. Poco dopo ancora Pisa, con il colpo di testa di Caracciolo che supera Skorupski con palla che termina però sulla traversa. Ma anche qui Feliciani aveva fischiato fallo del difensore nerazzurro in attacco. Alla mezzora dopo un contrasto nei pressi dell’out destro difensivo Calabresi finisce a terra. Problemi alla spalla per il difensore nerazzurro che prova a rientrare in campo. Pochi istanti dopo il Bologna si fa pericoloso in due occasioni. La prima con Castro che imbeccato da Moro supera Nicolas, ma colpisce il montante. Sul proseguo dell’azione cross da sinistra con l’inserimento di Cambiaghi che anticipa Calabresi, ma mette alto. Molte interruzioni in questa prima frazione. Un contrasto tra Hojholt e Moro tiene fermo ancora per qualche minuto il gioco. Il Pisa ci prova sospinto anche dal suo pubblico. Skorupski smanaccia su un cross da destra di Leris, ma nessuno è pronto per il tap-in verso la porta e l’azione sfuma. Sono cinque i minuti di recupero concessi da Feliciani. Non succede niente di rilevante nell’over time. Si va al riposo sullo 0-0 senza neanche un corner calciato da entrambe le compagini.

IL SECONDO TEMPO: Nessun cambio nei due schieramenti ad inizio ripresa. Subito un contrasto tra Castro e capitan Caracciolo con l’attaccante del Bologna che finisce a terra. Feliciani lascia proseguire il gioco. Il Pisa però si rende pericoloso con un bel taglio di Aebischer per Leris solo davanti a Skorupski che in uscita lo anticipa. Poco dopo ancora Aebischer apre a destra per Leris, ma il suo cross rasoterra non raggiunge nè Durosinmi nè Moreo a centro area. Peccato. Buon momento però per il Pisa che conquista il primo angolo della gara ancora con un cross da destra di Leris. Niente di fatto però sulla battuta del corner. Il primo ammonito del match è invece Freuler per un fallo da tergo su Aebischer. Il Pisa spinge e conquista un altro corner al 10′. Anche in questo caso la formazione nerazzurra non sfrutta a dovere il tiro dalla bandierina. Al quarto d’ora Pisa ancora pericoloso, con Marin che lascia partire un traversone da sinistra, con Skorupski molto bravo nell’uscita per anticipare l’accorrente Leris. Poco dopo il Pisa però ha una grande occasione. Ancora dalla bandierina. Cross di Angori colpo di testa di Moreo, il portiere Skorupski si supera deviando in angolo. La prima vera palla gol della partita per i nerazzurri. Primi cambi per mister Hiljermark: dentro Cuadrado per Angori e Stojilkovic per Durosinmi. Italiano risponde con l’inserimento di Odgaard in luogo dello spento Sohm. Non cambia niente a livello tattico nel 3-5-2 del Pisa con Cuadrado largo a sinistra e Stojilkovic che diventa partner di Moreo in attacco. Al 70′ spazio anche per Canestrelli che rileva Calabresi e Piccinini che subentra per dar fiato ad uno stanchissimo Hojholt. Il Pisa in ripartenza ha una buona occasione: sponda di Stojilkovic per Piccinini che serve Cuadrado il quale non è preciso nella verticalizzazione. Il Bologna quando viene in avanti fa paura al Pisa. Cambiaghi però spara alto con un diagonale dopo l’ingresso in area da sinistra. Poco prima Caracciolo con il corpo aveva respinto un cross da destra di Lucumi, che si era sganciato in avanti. Fase molto tattica della partita. Al minuto 78 grande azione del Pisa: tacco di Stojilkovic, per Moreo che prolunga per l’inserimento di Piccinini, diagonale diretto all’angolino che Skorupski devia in angolo. Bologna in difficoltà, il Pisa ci crede e continua ad attaccare. Su una rimessa laterale lunga, serie di rimpalli si avventa sulla sfera Stojilkovic, la palla supera Skorupski, ma un difensore del Bologna salva sulla linea. Incredibile. Nel frattempo l’arbitro ammonisce Lucumi per proteste in campo e espelle (rosso diretto) Sicignano collaboratore tecnico di Italiano. Fasi concitate del match. Il Pisa si salva su una mischia da un calcio di punizione accordato per il Bologna. Ma al minuto 89 il Bologna passa con un sinistro dai ventidue metri di Odgaard, che si insacca sotto la traversa: 0-1. Rossoblù in vantaggio. A questo punto Hiljemark inserisce Illing-junior per Caracciolo per gli ultimi assalti. Sono quattro i minuti di recupero.

PISA – BOLOGNA 0-1

PISA (3-5-2): 12 Nicolas; 33 Calabresi (70′ 5 Canestrelli), 4 Caracciolo (90′ 19 Illing-junior), 26 Coppola; 7 Leris, 6 Marin, 20 Aebischer, 8 Hojholt (70′ 36 Piccinini), 3 Angori (63′ 11 Cuadrado) ; 32 Moreo, 17 Durosinmi (63′ 81 Stojilkovic). A disp. 1 Semper, 31 Luppichini, 2 Bozhinov, 9 Meister, 10 Tramoni, 14 Akinsanmiro, 15 Tourè, 19 Illing-junior, 23 Stengs, 35 Loyola, 39 Albiol. All. Oscar Hiljemark

BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 20 Zortea, 41 Vitik (21′ 16 Casale), 26 Lucumi, 17 Joao Mario (74′ 29 De Silvestri); 23 Sohm (63′ 21 Odgaard), 8 Freuler, 6 Moro; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 28 Cambiaghi (74′ 11 Rowe). A disp. 13 Ravaglia, 25 Pessina, 4 Pobega, 5 Helland, 7 Orsolini, 19 Ferguson, 24 Dallinga, 30 Dominguez. All. Vincenzo Italiano

ARBITRO: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Assistenti: Braccini-Belsanti. 4 Uomo: Mariani. VAR: Di Paolo, AVAR: Di Vuolo.

RETI: 89′ Odgaard (B)

NOTE: serata tiepida, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Freuler (B), Lucumi (B). Espulso al 78′ Sicignano (coll. tecnico Bologna). Angoli 7-4. Rec pt 5′; st 4′. Spettatori 9.604

