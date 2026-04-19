Pisa – Genoa, ecco dove seguirla in tv e alla radio

Written by Redazione• 11:00 am• Pisa SC

PISA – Pisa – Genoa in programma domenica 19 aprile alle ore 18 alla Cetilar Arena sarà visibile in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.

Sull’App di DAZN la telecronaca della partita sarà affidata a Luca Farina.

Su Sky Sport Calcio e Sky Sport canale 251, sull’App Sky Go e NOW. La telecronaca sarà affidata a Daniele Barone, commento tecnico Lorenzo Minotti. Inviati a bordo campo Manuele Baoicchini e Mario Giunta.

Flash della gara su Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa).

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.net, commento sul match, le foto, le pagelle, e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Aprile 19, 2026