Written by Aprile 19, 2026 11:00 am Pisa SC

Pisa – Genoa, ecco dove seguirla in tv e alla radio

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PISAPisa – Genoa in programma domenica 19 aprile alle ore 18 alla Cetilar Arena sarà visibile in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.

Sull’App di DAZN la telecronaca della partita sarà affidata a Luca Farina.

Su Sky Sport Calcio e Sky Sport canale 251, sull’App Sky Go e NOW. La telecronaca sarà affidata a Daniele Barone, commento tecnico Lorenzo Minotti. Inviati a bordo campo Manuele Baoicchini e Mario Giunta.

Flash della gara su Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa).

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul match, le foto, le pagelle, e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Aprile 19, 2026
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