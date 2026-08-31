POC, Del Giudice: “Fase importante per migliorarlo e ascoltare il territorio. Valuteremo nel merito ogni osservazione e controdeduzione”

Written by Redazione• 2:16 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della capogruppo di PER VOI Bice Del Giudice sul percorso del Piano Operativo Comunale del Comune di Cascina.

«Il lavoro che ha portato al Piano Operativo Comunale è iniziato durante la precedente consiliatura, con un percorso amministrativo complesso e articolato». A intervenire sul POC è il gruppo consiliare Per Voi, che richiama l’attenzione sulla fase delle osservazioni e sulle modifiche che potranno essere valutate prima dell’approvazione definitiva.

«All’epoca ero assessora e conosco la serietà e l’impegno con cui abbiamo lavorato alla definizione di questo importante strumento urbanistico. Ma un Piano Operativo, per sua natura, non è un documento immobile e non è scontato che ogni scelta sia perfetta e insindacabile».

Sul POC sono arrivate oltre 230 osservazioni da cittadini, professionisti, associazioni, soggetti politici ed enti, compresa la Regione Toscana, con rilievi che riguardano tra l’altro le dimensioni delle edificazioni, il rapporto tra riuso e nuove volumetrie, la disciplina normativa e la tutela del paesaggio.

«Qualcuno prova a leggere tutto questo come una bocciatura preconcetta, ma non è così. È una fase di confronto prevista proprio per consentire di migliorare il Piano prima della sua approvazione definitiva».

Per il gruppo Per Voi, il passaggio decisivo sarà quindi l’esame puntuale delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.

«L’ultima parola spetterà al Consiglio comunale e faremo quello a cui siamo abituati: studieremo, approfondiremo e valuteremo nel merito, osservazione per osservazione e controdeduzione per controdeduzione. Senza pregiudizi e senza appartenenze da difendere, guardando soltanto all’interesse di Cascina e dei cascinesi».

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Last modified: Settembre 1, 2026