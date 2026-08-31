Pisa celebra l’82° anniversario della Liberazione: cerimonie, concerto e apertura notturna del Camposanto

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PISA – Mercoledì 2 settembre Pisa celebra l’82° anniversario della Liberazione con un programma di iniziative organizzate dal Comune di Pisa con la partecipazione della Provincia.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 9 con la deposizione delle corone d’alloro sulle tombe dei sindaci Italo Bargagna e Vittorio Galluzzi al Cimitero Suburbano e di Renato Pagni al Cimitero della Misericordia. Alle 9.30 sarà deposta una corona sulla tomba del sindaco Enrico Pistolesi nel Camposanto monumentale, seguita da un momento di raccoglimento in Cattedrale in ricordo dell’arcivescovo Gabriele Vettori.

Alle 10.15, nella chiesa di Santa Caterina di Alessandria, sarà celebrata la Santa Messa da monsignor Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo emerito di Pisa. A seguire, nella Cappella ai Caduti, sarà deposta una corona d’alloro.

Alle 11.15, sotto le Logge di Palazzo Gambacorti, si terrà l’omaggio alla lapide dedicata ai caduti. Subito dopo, alle Logge di Banchi, è in programma la commemorazione ufficiale con gli interventi del sindaco Michele Conti, del presidente della Provincia Massimiliano Angori, del console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Joseph Tordella e del presidente del Comitato provinciale Anpi di Pisa Bruno Possenti.

Alle 18.30, sempre alle Logge di Banchi, si terrà il tradizionale concerto della Società Filarmonica Pisana.

In serata, dalle 20 alle 23, grazie alla disponibilità dell’Opera della Primaziale Pisana, il Camposanto monumentale sarà eccezionalmente aperto al pubblico con ingresso gratuito. Il monumento, gravemente danneggiato dal bombardamento del 27 luglio 1944, rappresenta uno dei luoghi simbolo della guerra e della successiva ricostruzione della città.

Alle 21.15 è prevista una visita guidata a cura della professoressa Gabriella Garzella. Non è necessaria la prenotazione: il ritrovo è fissato cinque minuti prima dell’inizio.

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Last modified: Settembre 1, 2026