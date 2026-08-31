Montopoli, riapre l’Accademia Caccini: venerdì inaugurazione e concerto

Written by Redazione• 2:17 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Venerdì 4 settembre sarà una giornata importante per la vita culturale di Montopoli in Val d’Arno. Dopo alcuni anni di inattività riaprirà infatti l’Accademia Caccini, storica realtà dedicata alla formazione musicale.

La riapertura è stata promossa dall’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la presidente dell’Accademia Caccini Marina Remorini. Grazie alla disponibilità della presidente del Conservatorio Santa Marta Elisa Barani, l’Accademia avrà una nuova sede proprio all’interno del Conservatorio. Determinante anche il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

La cerimonia inaugurale si terrà alle 19 con il taglio del nastro alla presenza della sindaca Linda Vanni, delle autorità civili e religiose, delle associazioni e della cittadinanza. A seguire è previsto un momento conviviale.

Alle 21 il Conservatorio Santa Marta ospiterà il concerto inaugurale con protagonista il soprano Alessandra Marianelli, accompagnata al pianoforte da Arianna Presepi. Marianelli, originaria di Montopoli, si è esibita lo scorso 31 luglio come soprano solista nei “Carmina Burana” al Circo Massimo insieme all’Orchestra e al Coro del Teatro dell’Opera di Roma.

Ad aprire il concerto sarà il giovane pianista Lorenzo Bertini. Il programma proporrà celebri pagine del repertorio lirico e pianistico affiancate da brani di carattere più popolare.

«La riapertura dell’Accademia Musicale Caccini – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore Marzio Gabbanini – rappresenta un investimento sulla cultura, sulla formazione dei giovani e sulla musica come patrimonio della comunità. Restituire vita a questa istituzione significa rafforzare l’identità culturale di Montopoli e offrire nuove opportunità di crescita al territorio».

Last modified: Settembre 1, 2026