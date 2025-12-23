Pitti Uomo 2026, Istituto Modartech presenta “Mix & Match. The Art of Making”: moda tra artigianato, innovazione e nuovi materiali

Written by admin• 4:07 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – In occasione di Pitti Uomo 2026, l’Istituto Modartech presenta “Mix & Match. The Art of Making”, una creative exhibition che mette al centro il dialogo tra artigianalità e sperimentazione contemporanea. L’evento si terrà martedì 14 gennaio 2026, dalle 15 alle 19, negli spazi di The Social Hub Firenze Lavagnini, con ingresso libero su invito.

La mostra racconta la moda come processo creativo e ricerca attraverso 10 collezioni firmate dagli studenti del corso di laurea in Fashion Design, capaci di coniugare il valore del “saper fare” con una visione orientata al futuro. Le creazioni reinterpretano temi e stili del passato, come il power dressing degli anni ’80 o le divise calcistiche vintage, traducendoli in un linguaggio attuale e sensuale.

Il percorso espositivo è articolato in quattro aree tematiche – lana, maglieria, tessuti naturali e materiali tech – che riflettono l’identità progettuale dell’Istituto e il suo legame con la cultura manifatturiera. Grande attenzione è riservata ai materiali innovativi e sostenibili: dal Dyneema, una delle fibre più resistenti al mondo, alla pelle vegana ricavata dal cactus, fino a lavorazioni sperimentali come resine UV, stampa 3D e tessuti ottenuti da carta filata a mano.

“Mix & Match. The Art of Making non è solo una vetrina, ma la dimostrazione che il futuro del design italiano nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione”, spiega il direttore Alessandro Bertini. “È una moda che torna a sporcarsi le mani nei laboratori, valorizzando l’artigianalità e l’eccellenza del Made in Italy”.

L’esposizione si propone così come un viaggio tra manualità e tecnologia, in cui la collaborazione con artigiani, professionisti e aziende partner diventa parte integrante del progetto creativo, confermando il ruolo di Modartech come punto di riferimento nella formazione dei designer di domani.

Last modified: Dicembre 23, 2025