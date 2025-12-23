Written by Dicembre 23, 2025 4:13 pm Pontedera, Attualità

Unione Valdera, approvata la Commissione Pari Opportunità 2025-2026: ecco i 16 componenti

PONTEDERAIl Consiglio dell’Unione Valdera ha approvato la composizione della Commissione Pari Opportunità per il biennio 2025/2026, rinnovando l’impegno del territorio nella promozione dell’uguaglianza e nel contrasto a ogni forma di discriminazione.

La Commissione, organo permanente con funzioni consultive, conoscitive e di proposta, è composta da 16 membri. Otto sono rappresentanti politici designati dai Comuni dell’Unione: Sara Serafini (Buti), Marco Cecconi (Capannoli), Elena Tangredi (Bientina), Giovanna Caridi (Pontedera), Francesca Trovatelli (Palaia), Rosanna Caporali (Casciana Terme Lari), Tiziana Villani (Calcinaia) e Luca Desideri (Chianni). Gli altri otto componenti provengono dalla società civile e sono stati selezionati tramite avviso pubblico: Serena Fanucchi, Orietta Bacci, Cosetta Bindi, Zamira Dine, Maria Francesca Donati, Sarry Maguette, Silvia Rubes e Chiara Boschi.

Istituita nel 2012, la Commissione opera per rimuovere discriminazioni dirette e indirette, valorizzare le differenze di genere e promuovere l’inclusione sociale, occupandosi anche di temi come parità nel lavoro, politiche familiari e prevenzione della violenza di genere.

In merito alle critiche sollevate dall’opposizione durante la seduta, l’Unione Valdera chiarisce che l’iter seguito è stato pienamente regolare e conforme al regolamento. L’anticipazione di un punto all’ordine del giorno è una prassi prevista, così come la composizione mista della Commissione, definita dall’ultima modifica regolamentare del febbraio 2025. Tutte le nomine sono avvenute tramite atti pubblici e procedure trasparenti.

L’Unione Valdera sottolinea infine il ruolo centrale della Commissione Pari Opportunità come strumento di partecipazione e di costruzione di una comunità più equa e inclusiva.

