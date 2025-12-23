Pisa Gospel Festival 2025: Teatro Verdi sold out e 17mila euro raccolti per la solidarietà

Written by admin• 4:03 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2025 del Pisa Gospel Festival, che ha registrato il tutto esaurito al Teatro Verdi in entrambe le serate, confermandosi come uno degli appuntamenti musicali e solidali più attesi della città. Sul palco si sono alternati artisti di livello internazionale del panorama gospel, regalando al pubblico due serate di grande qualità artistica ed emozione.

Come da tradizione, il festival ha unito musica e solidarietà: il ricavato, al netto dei costi organizzativi, sarà interamente devoluto in beneficenza. Quest’anno sono stati raccolti circa 17.000 euro, un risultato in crescita rispetto alle edizioni precedenti.

I fondi saranno destinati a due importanti progetti: il primo promosso dall’associazione Gioia di Vivere, a sostegno dei bambini in Ecuador, attraverso un Global Grant dei Rotary dell’area pisana; il secondo a favore della mensa cittadina della Caritas Diocesana di Pisa, con il supporto del Rotary Club Pisa.

Per l’associazione Voices of Heaven, ideatrice e anima del festival, la dimensione solidale rappresenta il cuore stesso dell’iniziativa. «Donare a chi è meno fortunato non è solo un gesto simbolico, ma il motivo per cui esistiamo – spiegano gli organizzatori – e cerchiamo di trasmettere questi valori in ogni nostro concerto».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Rotary Club Pisa, al Comune di Pisa e al Teatro Verdi per la coorganizzazione e il sostegno all’evento, una sinergia ritenuta fondamentale per il successo della manifestazione.

L’auspicio degli organizzatori è che il Pisa Gospel Festival possa continuare a crescere e consolidarsi come evento stabile della vita culturale e solidale cittadina, aumentando di anno in anno il proprio contributo a progetti benefici.

