“Rincorrendo le Nuvole”, a Bientina la festa per i 50 anni di ARCI Valdera

Written by Redazione• 11:57 am• Bientina

BIENTINA- Sabato 19 e domenica 20 settembre il Circolo ARCI Il Risorgimento di Quattro Strade di Bientina ospita “Rincorrendo le Nuvole – 50 anni di ARCI Valdera”, due giornate di incontri, testimonianze, musica e socialità dedicate alla storia dell’associazione e alle sfide future.

La giornata di sabato sarà dedicata alla memoria di Renzo Maffei, maestro e dirigente di ARCI e Arciragazzi, scomparso nel 2006, che dedicò gran parte della propria vita alla pace, all’educazione e ai diritti dell’infanzia.

Alle 14.00 si terrà l’incontro “Salam Renzo: l’eredità di Renzo Maffei tra passato e presente”, con un approfondimento sull’esperienza di “Salaam – Ragazzi dell’Olivo”, la campagna di solidarietà con i bambini palestinesi avviata nel 1988, che negli anni arrivò a coinvolgere oltre 10mila sostegni a distanza.

Alle 16.30 seguirà l’incontro “Bambini di Palestina”, con rappresentanti di Defence for Children International Italia, Palestinian Center for Child Rights e Remedial Education Center di Gaza. Dopo l’aperitivo e la cena sociale, dalle 21.00 spazio alla musica dal vivo e, a seguire, al Rap Trap After Party. Parte del ricavato sarà destinata ai progetti di ARCI in Palestina.

Domenica alle 10.00 l’incontro “Prendersi cura del futuro” affronterà il ruolo dei circoli nella promozione della giustizia sociale, con le conclusioni del presidente nazionale di ARCI Walter Massa. Nel pomeriggio “Irriducibili – 50 anni di ARCI in Valdera” ripercorrerà mezzo secolo di storia associativa.

La partecipazione agli incontri e agli spettacoli è gratuita. Per la cena di sabato e il pranzo di domenica è necessaria la prenotazione. Informazioni e programma su linktr.ee/festaarcivaldera, al numero 0587 57467 o scrivendo a pontedera@arci.it.

Last modified: Settembre 16, 2026