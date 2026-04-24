Pisa, torna la Giornata della Solidarietà: oltre 6mila studenti per memoria e impegno civile

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PISA – Lunedì 27 aprile Pisa ospita la 19ª Giornata della Solidarietà, promossa dall’associazione dedicata a Nicola Ciardelli, nel ventennale dell’attentato di Nassiriya. Un appuntamento ormai centrale per la città, che unisce memoria e partecipazione attiva delle nuove generazioni.

L’iniziativa, organizzata insieme al Comune di Pisa, alla Provincia e all’Ufficio scolastico, coinvolgerà oltre 6mila studenti e 310 classi, impegnati in 94 percorsi educativi distribuiti tra Pisa e alcuni comuni del territorio. Le attività si svolgeranno in scuole, musei, istituzioni e spazi pubblici, con il contributo di numerose associazioni e realtà locali.

Al centro della giornata i temi della memoria, della pace e della solidarietà, con percorsi dedicati anche alla gentilezza, alla legalità, alla sicurezza sul lavoro e al valore del volontariato. Tra gli eventi collegati, anche “Donaci Ilaria”, iniziativa dedicata alla cultura del dono ospitata al Teatro Verdi.

La mattinata si concluderà alle 12 in piazza XX Settembre con il saluto istituzionale, il tradizionale aviolancio su Ponte di Mezzo a cura dei paracadutisti dell’Esercito e un flashmob che coinvolgerà centinaia di studenti.

Le iniziative proseguiranno il 29 aprile con il concerto dell’Orchestra dell’Università di Pisa al Teatro Verdi.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste modifiche temporanee alla viabilità: chiusure di Ponte di Mezzo e di alcuni tratti dei lungarni tra le 11 e le 14, oltre a divieti di sosta in diverse aree cittadine.

La Giornata della Solidarietà si conferma così un momento di forte coinvolgimento collettivo, capace di trasformare il ricordo in azioni concrete e in un messaggio condiviso di responsabilità e cittadinanza attiva.

Last modified: Aprile 24, 2026