Pisa, inaugurato l’EARTH LAB: un laboratorio innovativo per le geoscienze

Written by Redazione• 3:14 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- L’ Università di Pisa inaugura un nuovo spazio dedicato alla didattica e alla divulgazione scientifica: l’EARTH LAB, laboratorio sulle geoscienze attivo presso il Dipartimento di Scienze della Terra.

Visori per la realtà virtuale, microscopi collegati a maxischermi e plastici che riproducono ambienti reali – come Piazza dei Miracoli – rendono il laboratorio uno spazio interattivo e innovativo, pensato per coinvolgere studenti e visitatori.

L’EARTH LAB nasce come luogo aperto a scuole, insegnanti, imprese e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica e ambientale e rafforzare il dialogo tra università e territorio. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di TAUW.

“È un’iniziativa che nasce da un forte legame con il mondo del lavoro – ha spiegato la professoressa Monica Bini – e rappresenta anche uno spazio per l’orientamento, capace di unire didattica, ricerca e rapporto con il territorio”.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il direttore del Dipartimento Gianni Zanchetta e il prorettore alla didattica Giovanni Paoletti, insieme a studenti, docenti e rappresentanti del mondo delle professioni.

Il laboratorio si propone come un nuovo punto di riferimento per la formazione e la divulgazione, capace di avvicinare le nuove generazioni alle scienze della Terra attraverso strumenti tecnologici avanzati e modalità didattiche innovative.

Last modified: Aprile 24, 2026