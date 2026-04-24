La CISL di Pisa presente all’Agrifiera di Pontasserchio con un banchetto informativo

Written by Redazione• 3:44 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTASSERCHIO – La CISL Pisa anche quest’anno sarà presente con un proprio banchetto informativo all’interno dello stand della Consulta del Volontariato in occasione dell’Agrifiera di Pontasserchio, nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 aprile.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto con i cittadini, durante la quale sarà possibile ricevere informazioni sulle attività sindacali, sui servizi offerti e sulle principali tematiche legate al lavoro, alla tutela dei diritti e al welfare.

La CISL Pisa invita tutte le persone interessate a visitare lo stand per conoscere più da vicino l’impegno dell’organizzazione sul territorio e per dialogare direttamente con i propri rappresentanti.

Vi aspettiamo numerosi!

Last modified: Aprile 24, 2026