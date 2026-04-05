Tragico incidente a Vecchiano: muore motociclista

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Il centauro ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guardrail

VECCHIANO – Drammatico incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo la Via Aurelia, all’incrocio con Via Traversagna, nel territorio comunale di Vecchiano. Intorno alle 6.40 di domenica 5 Aprile, un motociclista di 60 anni, Roberto Ruffinengo di Torino, ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Pisa e la Polizia Stradale. Al loro arrivo, il personale sanitario del 118 era già impegnato nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di salvare la vita dell’uomo.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano: il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del motociclista.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, collaborando con le forze dell’ordine intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità.

Restano da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Last modified: Aprile 5, 2026