Pisa sempre meno accessibile ai residenti, Bruni (PD): “Casa e servizi ormai un’emergenza”

Written by Redazione• 1:44 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Bruni, Consigliere comunale (PD), relativo ai dati della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per generazioni, con particolare riferimento alla situazione degli affitti, dei servizi di prossimità e dell’assistenza agli anziani a Pisa.

“Casa e servizi ormai un’emergenza”

“Pisa sta diventando una città sempre meno a misura di residenti”. Parte da qui la riflessione sui dati della classifica del Sole 24 Ore dedicata alla qualità della vita per generazioni, che evidenziano criticità legate soprattutto al costo delle abitazioni e all’accessibilità dei servizi.

Tra gli aspetti più preoccupanti emerge il peso degli affitti sul reddito disponibile. Secondo i dati richiamati, nel capoluogo il canone di locazione nelle zone semicentrali può arrivare a incidere per oltre la metà del reddito pro capite disponibile, rendendo sempre più difficile vivere in città per giovani, lavoratori, studenti, famiglie e pensionati.

“Non possiamo continuare a parlare di città attrattiva senza chiederci chi riesce davvero ad abitarla”, viene sottolineato. Il rischio evidenziato è quello di una Pisa “sempre più selettiva”, accessibile soltanto a chi dispone di redditi elevati, mentre chi ha lavori precari, pensioni basse o carichi familiari incontra crescenti difficoltà.

Accanto al tema della casa viene indicato anche quello della prossimità dei servizi. Gli indicatori relativi alla cosiddetta “città dei 15 minuti” mostrano infatti quanto sia complicato, soprattutto per anziani e persone fragili, raggiungere a piedi servizi sanitari, assistenziali o commerciali.

Nel mirino finiscono in particolare i dati relativi all’assistenza domiciliare e al trasporto sociale per anziani e disabili, considerati insufficienti rispetto ai bisogni della popolazione. “Un servizio non basta che esista, deve anche essere raggiungibile”, viene evidenziato, sottolineando come l’assenza di reti di prossimità finisca spesso per scaricare tutto il peso sulle famiglie o lasciare sole le persone più fragili.

Da qui l’invito a interrogarsi sul modello di sviluppo della città: “Pisa può essere attrattiva per studenti, turisti e investitori, ma se diventa troppo cara e poco accessibile per i residenti, allora qualcosa non sta funzionando”.

Last modified: Maggio 26, 2026