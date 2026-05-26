Premiati al Museo Piaggio i vincitori del “Certamen in ponticulo Herae”

Written by Redazione• 1:17 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Si è svolta al Museo Piaggio di Pontedera la cerimonia di premiazione della 42ª edizione del “Certamen in ponticulo Herae”, il concorso dedicato alla cultura classica che ogni anno coinvolge studenti dei licei di tutta la Toscana.

L’iniziativa, organizzata dalla sezione pontederese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, ha visto la partecipazione di 195 studenti del secondo anno provenienti da numerosi istituti toscani, impegnati nell’interpretazione e nel commento di un testo latino.

Complessivamente sono stati assegnati 32 premi, oltre a 20 menzioni, suddivisi nelle sezioni Classico, Scientifico, Linguistico-Scienze Umane e nel Certamen Coronarium, riservato agli studenti dell’ultimo anno del liceo classico.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali, associazioni culturali e sponsor che sostengono l’iniziativa.

«Un appuntamento fisso per Pontedera che mette al centro la cultura classica e che ogni anno raduna un gran numero di studenti», ha sottolineato l’assessore alla cultura Francesco Mori. «Siamo arrivati alla 42ª edizione, una storia importante che si inserisce nel percorso culturale della città».

Per la sezione Scientifici il primo posto è andato a Daniele Pardini del liceo Dini di Pisa, seguito da Anna Pisaniello e Ludovica Gilioli del Buonarroti di Pisa.

Nella sezione Linguistico e Scienze Umane si sono classificate ai primi due posti Francesca Crescioli ed Elena Ancillotti del Copernico di Prato, mentre terza è risultata Gaia Ferrari del Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli.

Per il Classico ha vinto Carlo Rocchi del Virgilio di Empoli, davanti ad Alice Sarti del Cicognini-Rodari di Prato e Giada Landini del Forteguerri di Pistoia.

In contemporanea si è svolto anche il Certamen Coronarium, dedicato alla memoria di Beatrice Pelagagge, giovane studentessa del liceo classico di Pontedera scomparsa prematuramente. In questo caso il primo posto è stato conquistato da Pietro Filustrucchi del Galileo di Firenze, seguito da Giulio Viti, dello stesso istituto, e da Filippo Gabbriellini del Galilei di Pisa.

Last modified: Maggio 26, 2026