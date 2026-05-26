All’Università di Pisa un incontro su identità e rappresentazioni queer nell’arte

Written by Redazione• 1:52 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giovedì 28 maggio alle ore 10.30, nell’Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza, l’Università di Pisa ospiterà l’incontro “Immaginari Queer: identità, rappresentazioni artistiche dal passato e oggi”, promosso dal Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo in collaborazione con la Provincia di Pisa in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

L’iniziativa vuole offrire uno spazio di riflessione e confronto sulle identità e sulle rappresentazioni queer nell’arte e nella cultura, mettendo in dialogo prospettive storiche e contemporanee.

Momento centrale della mattinata sarà la lectio magistralis del professor Sergio Cortesini, docente di Storia dell’Arte contemporanea dell’Università di Pisa.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa Elisabetta Catelani, del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, della consigliera provinciale alle Pari Opportunità Maria Antonietta Scognamiglio e del vicepresidente del CUG Andrea Fineschi.

L’evento sarà introdotto da Francesca Pecori dell’Ufficio per l’Eguaglianza e le Differenze dell’Università di Pisa e vedrà anche la partecipazione degli studenti del liceo artistico Russoli di Pisa.

«Con questo evento il Comitato Unico di Garanzia rinnova il proprio impegno nella promozione dei diritti, dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze – dichiara Elisabetta Catelani –. Diffondere una cultura del rispetto e contrastare ogni forma di discriminazione rappresenta un compito fondamentale per le istituzioni e per l’università».

«Il compito delle istituzioni – aggiunge il presidente della Provincia Massimiliano Angori – non è soltanto condannare le discriminazioni, ma costruire strumenti concreti per promuovere inclusione, tutela e rispetto dei diritti umani».

Per la consigliera provinciale Maria Antonietta Scognamiglio «ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere rappresenta una violazione dei diritti umani, che non sono negoziabili».

Last modified: Maggio 26, 2026