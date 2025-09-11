Written by Settembre 11, 2025 11:17 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Nozze d’oro e di diamante, al Giardino Scotto si celebrano le coppie pisane che hanno raggiunto i 50 e 60 anni di matrimonio

PISASabato 13 settembre alle ore 16, al Giardino Scotto, l’Amministrazione comunale celebra coloro che hanno raggiunto i traguardi delle nozze d’oro e di diamante, ovvero i 50 e i 60 anni di matrimonio. Sono oltre 370 le coppie del Comune di Pisa sposatesi negli anni 1965, 1974 e 1975, tutte invitate all’iniziativa.

Durante la cerimonia, alla quale sono attese oltre 500 persone tra i festeggiati e i loro familiari, ogni coppia partecipante riceverà dall’Assessore ai rapporti con il cittadino del Comune di Pisa un omaggio floreale e una pergamena di ricordo. La celebrazione si concluderà con il taglio della torta e il brindisi.

Modifiche alla sosta. Per consentire lo svolgimento dell’evento, sono state disposte modifiche alla sosta sul Lungarno Fibonacci. Dalle 14.30 alle 18.30 di sabato 13 settembre, nel tratto dall’arco dei Marinai d’Italia al ponte della Fortezza (lato sinistro), secondo il senso di marcia vigente, è previsto divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei veicoli partecipanti alla cerimonia che dovranno esporre sul cruscotto la lettera d’invito, valida esclusivamente per il giorno 13 settembre dalle 14.30 alle 18.30.

