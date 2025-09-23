Pisa Scotto Festival: giovedì 25 settembre “Lucio incontra Lucio”, lo spettacolo-omaggio a Dalla e Battisti che era stato rinviato per maltempo

Written by admin• 4:12 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Recupero giovedì 25 settembre alle ore 21.00 al Giardino Scotto per lo spettacolo dedicato a Lucio Dalla e Lucio Battisti, rinviato per maltempo. L’evento chiude il Pisa Scotto Festival, la rassegna culturale promossa dal Comune in collaborazione con il Teatro Verdi di Pisa e Pisamo, inaugurato con “La cella di seta. Io e Marco Polo” di Francesco Gerardi.

Lo spettacolo, intitolato “Lucio incontra Lucio… Musica… Parole… Emozioni…”, è scritto da Liberato Santarpino e diretto da Sebastiano Somma, che fonde narrazione e musica in un’esperienza intensa. Tra canzoni indimenticabili e racconti che ne spiegano contesto e significato, il pubblico potrà rivivere l’anima poetica e visionaria dei due cantautori, immergendosi nelle emozioni, nei sogni e nelle passioni di un’epoca irripetibile.

L’evento si terrà all’aperto al Giardino Scotto; in caso di maltempo sarà spostato nel Ridotto del Teatro Verdi, sempre a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su www.teatrodipisa.it.

Last modified: Settembre 23, 2025