Corso gratuito “Walking Leader”: a Volterra la prima formazione per coordinatori dei Gruppi di Cammino

VOLTERRA- Venerdì 26 settembre, per la prima volta a Volterra, si terrà il corso gratuito “Walking Leader”, organizzato dalla Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest, rivolto a capo-passeggiata nei gruppi di cammino. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Volterra che mette a disposizione la Sala del Maggior Consiglio del Palazzo dei Priori, inizierà alle 14. Il corso, della durata indicativa di 4 ore e fruibile anche da remoto, è riservato a rappresentanti delle associazioni. I docenti illustreranno i benefici dell’attività fisica, la gestione di un gruppo di cammino e proporranno esercitazioni pratiche sulle corrette tecniche di camminata.

Per iscrizioni o informazioni: medsport.livorno@uslnordovest.toscana.it.

“Camminare in compagnia – sottolinea Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport aziendale – è semplice, economico e divertente, con benefici fisici e psicologici derivanti dalla socializzazione. I Gruppi di Cammino devono essere guidati da un walking leader formato, in grado di adattare l’attività alle esigenze dei partecipanti. L’obiettivo è promuovere movimento, salute e socialità in tutte le fasce d’età”.

Programma del corso:

18.00 Programmazione gruppi e consegna diplomi

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Gruppi di Cammino Smart Community – Carmine Di Muro

15.00 Epidemiologia – Lara Braccini

15.30 Malattia da inattività – Veronica Santini

16.00 Psiche e movimento – Eleonora Murazzi

16.30 Counseling del movimento – Fabio Scotto

17.00 Comuni errori nell’alimentazione – Luigi Franchini

17.30 Esercitazione pratica

