Premio Il Morione 2025: i migliori figuranti e il Morione d’Onore celebrati a Pisa

PISA- Sarà, come di consueto, la Sala delle Baleari a ospitare la cerimonia di premiazione del Premio Il Morione, venerdì 26 settembre alle 17:30. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici del Gioco del Ponte, con il patrocinio di Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano e il sostegno dell’Agenzia Generale Unipol di via Battelli e del Corpo Guardie di Città.

Istituito nel 1987 per valorizzare i figuranti del corteo storico, il premio riconosce ogni anno uno specifico personaggio o gruppo delle Parti di Tramontana e Mezzogiorno, così come del corteo dei giudici. Dal 1988 il riconoscimento si affianca al “Morione d’Onore”, dedicato a persone, enti o istituzioni che si siano distinti per aver contribuito concretamente alla realizzazione e al successo del Gioco del Ponte.

«Giunto alla 38ª edizione – spiega Stefano Gianfaldoni, presidente dell’Associazione Amici del Gioco del Ponte – il premio si articola in due sezioni. Il ‘Morione’ intende valorizzare la migliore interpretazione dei ruoli del corteggio storico, con attenzione al rispetto del contesto rievocativo. Il ‘Morione d’Onore – Premio Umberto Moschini’, in memoria del fondatore dell’associazione, riconosce pubblicamente chi ha operato concretamente per il successo e la continuità del Gioco».

Per l’edizione 2025, i riconoscimenti delle Parti saranno assegnati al miglior gruppo di Trombettieri, ai migliori Paggi del Generale e al miglior Consigliere di Mezzogiorno e Tramontana; per il corteo dei giudici, la sfida è stata tra gli Osservatori.

La giuria, presieduta dal segretario Roberto Balestri, è composta da Francesco Bizzarri, Luca Ravagni, Carlo Alberto Bellagamba, Massimo Del Grande, Massimo Catastini, Giancarlo Binelli, Elisabetta Conti, Sonia Pelosini e Michele Molino, insieme ai rappresentanti delle testate Il Tirreno, La Nazione, 50 Canale e Granducato TV.

FOTO DI ARCHIVIO.

