Pisa scatenato sul mercato: Simeone, Zerbin e Akinsanmiro sempre più vicini

Written by admin• 12:38 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa accelera sul mercato e punta in alto. Nella giornata di mercoledì 16 luglio, si è tenuto un incontro decisivo con il Napoli per Giovanni Simeone. Il club toscano ha messo sul tavolo una proposta concreta: acquisizione a titolo definitivo con l’inserimento del “Cholito” in un progetto tecnico triennale. La formula piace sia al Napoli sia al giocatore, che ora riflette sulla destinazione.

di Antonio Tognoli

Nel frattempo, Alessio Zerbin è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra: l’esterno ha già dato il proprio via libera al trasferimento. L’accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto, condizionato alla permanenza del Pisa nella massima serie.

Non solo Napoli nei radar del club toscano: i dirigenti stanno per chiudere anche con l’Inter per Ebenezer Akinsanmiro. Il giovane centrocampista nigeriano (20 anni) è pronto ad arrivare in prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri di Milano manterranno il diritto di controriscatto. Akinsanmiro, classe 2004, ha collezionato 38 presenze con la Sampdoria nella scorsa stagione, tra campionato e Coppa Italia, mostrando grande maturità e duttilità a centrocampo.

Il Pisa dimostra ambizione e strategia, muovendosi con decisione per costruire una rosa competitiva in vista della nuova stagione nella massima serie conquistata dopo 34 anni.

Last modified: Luglio 17, 2025