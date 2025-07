FLAMENCO! L’amore da Shakespeare ad Alda Merini a La Nunziatina

Written by admin• 12:09 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – FLAMENCO! è il titolo dell’evento che andrà in scena al Giardino della Nunziatina di Pisa sabato 19 luglio alle ore 22. Già il sottotitolo, “Amori a prima vista“, fornisce allo spettatore le necessarie indicazioni circa il ricco tessuto della serata, nata da un’idea di Andrea Buscemi, che vuole narrare la forza del sentimento attraverso musica e parola.

Così sul palco dell’affascinante giardino pisano che sorge nel cuore della città e che in estate rappresenta un autentico polmone culturale, l’attrice Martina Benedetti condurrà il pubblico a riflettere su quello che in definitiva è il motore del mondo, attraverso il linguaggio dei grandi poeti che l’hanno cantato, da Shakespeare a Dante ad Alda Merini, passando per Benni e Montale.

Accanto a lei l’intensa Caterina Ferri darà voce all’intramontabile repertorio canoro di Mina, Edith Piaf e Don Backy, artisti che hanno cantato l’amore in tutte le sue forme attraverso brani che restano indimenticabili.

Ma il clou della serata sarà proprio il flamenco, una delle forme artistiche che, al di là delle parole, meglio narrano la passione dei cuori, capace di riflettere il sentimento e la cultura di altre terre, in particolare quelle gitane, messo in scena alla Nunziatina dal corpo di ballo delle Rosa Negra, formazione storica pisana di sette danzatrici (Cristina Ciprietti, Arianna Gennari, Alessandra Mazzoni, Gabriella Siciliano, Laura Silo, Valentina Tozzini) che si esibiranno sulle scelte artistiche di Laura Silo. Il flamenco ha origini antiche, prese corpo sin dal XVII secolo in Andalusia, coniugando influenze arabe, ebraiche e spagnole, espresse in scena con l’uso di nacchere, chitarre e colpi di tacco, il cui suono ancestrale è insieme malinconico e profondamente passionale. Come deve essere l’amore, appunto.

L’ ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

