L’Effemeride Pisana del 17 luglio 2025

giovedì 17 luglio 2025, il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:57

giovedì 17 luglio 2025, il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:57

Giornata mondiale della giustizia internazionale

Giornata mondiale degli emoji

Giorno della Costituzione della Corea del Sud

Compleanno del re del Lesotho

Santo del giorno:

Sant’Alessio mendicante

Patrono dei mendicanti

Roma o Costantinopoli (?) V secolo – Roma, 17 luglio anno ?

Fattosi povero, da patrizio qual era, Alessio trascorreva le notti sotto una scala sul colle romano dell’Aventino. In quel luogo Papa Onorio III gli dedicò nel 1217 una chiesa, scelta ancora oggi per molti matrimoni che si celebrano nell’Urbe. Ma quella della scala è soltanto una delle due tradizioni esistenti sul santo. Secondo quella siriaca, infatti, il giovane fuggì la sera delle nozze per recarsi a Edessa, dove visse da mendicante e morì. La variante greco-romana introduce il ritorno a Roma (raffigurato nelle pitture della chiesa inferiore della basilica San Clemente). Qui Alessio visse sempre da mendico e non venne riconosciuto dal padre. Fu Papa Innocenzo a scoprirne l’identità e a comunicarla ai genitori, che, straziati, si recarono al capezzale del figlio ormai morente. Una scena spesso raffigurata nell’arte. Della figura di Alessio si è impadronita anche la letteratura.

E’ accaduto il 17 luglio:

180 – Dodici abitanti di Scillium, nel Nord Africa, vengono giustiziati in quanto cristiani: sono i martiri scillitani; è la prima notizia registrata della presenza cristiana in quella parte del mondo

1505 – Martin Lutero entra in convento a Erfurt; diventerà sacerdote due anni dopo

1762 – Caterina II diventa zarina di Russia a seguito dell’assassinio di Pietro III di Russia

1897 – Inizia la corsa all’oro nel Klondike, quando i primi fortunati cercatori arrivano a Seattle, Washington

1902 – Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata

1917 – Re Giorgio V del Regno Unito emana un proclama in base al quale la linea di discendenza maschile della Casa reale britannica porterà il nome di Windsor

1918 – Guerra civile russa: a Ekaterinburg, nelle prime ore dopo la mezzanotte, i bolscevichi massacrano lo zar Nicola II di Russia e la sua famiglia

1936 – Inizio della guerra civile spagnola

1945 – Seconda guerra mondiale, Conferenza di Potsdam: a Potsdam, i tre principali capi alleati iniziano l’incontro finale della guerra; l’incontro terminerà il 2 agosto

1955 – Anaheim (Los Angeles): inaugurazione di Disneyland, il primo parco divertimenti a tema

1962 – Test nucleari: l’esplosione di prova Little Feller I diventa l’ultima detonazione di prova nell’atmosfera nel Nevada Test Site

1968 – Première a Londra del film animato Yellow Submarine, basato sull’omonima canzone dei Beatles e sulle illustrazioni dell’artista Heinz Edelmann

1975 – Progetto Apollo-Sojuz: una navetta Apollo americana e una Sojuz sovietica si agganciano in orbita, segnando il primo aggancio tra velivoli spaziali di due nazioni differenti

1976 – In occasione della cerimonia di apertura della XXI Olimpiade di Montréal, in Canada, alla televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori, per le quali viene scelto il formato PAL

1995 – L’indice Nasdaq chiude sopra i 1 000 punti per la prima volta

1998

I resti di Nicola II di Russia e della sua famiglia vengono seppelliti nella Cappella di Santa Caterina A San Pietroburgo, 80 anni dopo il massacro perpetrato dai bolscevichi

Dei biologi spiegano sulla rivista Science come hanno sequenziato il genoma del batterio che causa la sifilide, il Treponema pallidum

La Electronic Frontier Foundation diffuse un comunicato stampa con il quale annunciò la sconfitta del cifrario DES effettuata grazie a un calcolatore costato 250 000 dollari che in meno di sessanta ore era capace di forzare un messaggio cifrato con DES

Nati il 17 luglio:

DAVID HASSELHOFF

Attore statunitense

α 17 luglio 1952

ANGELA MERKEL

Politica tedesca

α 17 luglio 1954

MILVA

Cantante italiana

α 17 luglio 1939 ω 23 aprile 2021

CAMILLA SHAND

Reale inglese

α 17 luglio 1947

DONALD SUTHERLAND

Attore canadese

α 17 luglio 1935 ω 20 giugno 2024

Deceduti il 17 luglio:

ANDREA CAMILLERI

Scrittore italiano

α 6 settembre 1925 ω 17 luglio 2019

JOHN COLTRANE

Musicista jazz statunitense

α 23 settembre 1926 ω 17 luglio 1967

JUAN MANUEL FANGIO

Pilota argentino

α 24 giugno 1911 ω 17 luglio 1995

GIOVANNI GIOLITTI

Politico e statista italiano

α 27 ottobre 1842 ω 17 luglio 1928

BILLIE HOLIDAY

Cantante jazz statunitense

α 7 aprile 1915 ω 17 luglio 1959

ADAM SMITH

Economista e filosofo scozzese

α 5 giugno 1723 ω 17 luglio 1790

Il proverbio del 17 luglio:

I sacrifici dei padri se li divorano i figli

