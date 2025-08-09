Pisa Sc, missione Germania compiuta: ora parte la caccia al Cesena

PISA – Atterraggio con il sorriso per il Pisa Sporting Club, rientrato sabato pomeriggio al “Galilei” dopo una settimana di fuoco in Germania. Allenamenti serrati, sfide di prestigio contro Bayer Leverkusen e Augsburg e tanta benzina messa nelle gambe: il trampolino perfetto per tuffarsi nei primi impegni ufficiali.
di Antonio Tognoli
Mister Alberto Gilardino, soddisfatto dei progressi visti in campo, ha regalato ai suoi qualche giorno di meritato riposo. Da martedì si torna a sudare al Centro Sportivo di San Piero a Grado, con la testa già al doppio appuntamento di metà agosto.
Giovedì 14 (ore 19) rifinitura agonistica allo stadio “Melani” contro la Pistoiese, poi sarà tempo di fare sul serio: domenica 17 agosto, sotto le luci dell’Orogel-Manuzzi (20.45), l’assalto al Cesena in Coppa Italia.
La stagione sta per iniziare… e i nerazzurri vogliono farlo col botto!