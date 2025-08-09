Beach Soccer. Il Lenergy Pisa è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia

Written by Antonio Tognoli• 10:18 pm• Pisa, Attualità, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

A Cirò Marina in nerazzurri sconfiggono (2-1) con le reti di Datinha e Bertacca i campioni in carica del Domusbet Catania

PISA – Il Lenergy Pisa Beach Soccer conquista il terzo scudetto della sua storia dopo quelli conquistati nel 2021 e nel 2022. I nerazzurri hanno sconfitto in una gara molto equilibrata a Cirò Marina (2-1) i campioni in carica della Domusbet Catania.

di Antonio Tognoli

LA CRONACA. Partita molto equilibrata nella prima frazione di gara. Hulk lanciato a rete si divora il gol del vantaggio, La risposta dei Campioni d’Italia è con un tiro di Alisson. Nel finale di primo tempo ci prova Bertacca con Barbagallo che compie una parata straordinaria. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Ad inizio secondo tempo arriva il vantaggio del Pisa con una veloce rimessa laterale che serve Datinha sul secondo palo che appoggia alle spalle di Barbagallo: 1-0. Il pareggio del Catania però è immediato con una stupenda rovesciata di Allison che termina alle spalle di Casapieri. Il Pisa soffre. Alisson ci riprova ancora palla fuori di un soffio con il Pisa in questo caso fortunato. I nerazzurri si scuotono, Casapieri serve Ardil che con il sinistro colpisce il montante a portiere battuto. Si rimane sull’1-1. Ma all’11’ lo strapotere fisico di Bertacca ha la meglio con un destro che supera Barbagallo e si insacca per il 2-1. Esultanza per il numero sei di mister Marrucci. Ad inizio del terzo periodo si fa male Hulk costretto ad uscire per un problema alla coscia destra. I nerazzurri in difficoltà lasciano il pallino del gioco in mano ai campioni d’Italia che attaccano. Casapieri a due minuti dalla fine respinge il sinistro da zero metri di Shalabi ed a otto secondi dalla fine para il colpo di testa di Joao Ravasio. Non c’è più tempo. Il Pisa è Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

PREMIAZIONI. Hulk è stato premiato come capocannoniere della serata con 25 reti all’attivo, mentre Leandro Casapieri ha ricevuto il premio come miglior portiere e miglior giocatore della finalissima.

A fine gara a caldo le parole dei protagonisti il portiere Leandro Casapieri e il tecnico Matteo Marrucci.

Matteo Marrucci: “Ero convinto che avremmo vinto perchè questa stagione ce ne sono successe tante. Ed invece ci siamo messi lì con umiltà. E’ una gioia immensa perché per me è il secondo scudetto, sono contento per i ragazzi è una vittoria che dedico a Simone Marinai, alla società e al presidente Alessandro Donati che ha un grande amore per Pisa e per questo sport. Siamo stati tutti bravi, siamo stati cinici. E’ una vittoria che sento mia, per il gioco e per l’impronta difensiva. Lo scorso anno forse abbiamo giocato meglio e abbiamo perso, quest’anno abbiamo giocato un pelino peggio e abbiamo vinto”, conclude il mister nerazzurro.

Leandro Casapieri premiato come miglior portiere: “Abbiamo giocato con il cuore, sono contento dell’anno del Pisa, abbiamo lavorato sodo e con tanto sacrificio e abbiamo portato a casa questo scudetto. Vi volevo ringraziare Beppe e Matteo che ci hanno accompagnato in questo nostro percorso”, conclude il portiere nerazzurro.

LENERGY PISA BEACH SOCCER – DOMUSBET CATANIA 2-1

LENERGY PISA BEACH SOCCER: Casapieri, Bernardeschi, Ardil, Armadori, Barsotti, Bertacca, Datinha, Simone Marinai, Mogavero, Percia Montani, Remedi, Hulk. All. Matteo Marrucci.

DOMUSBET CATANIA: Barbagallo, Josep Jr, De Nisi, Shalabi, Campagna, Giordani, Maciel, Cabral, Valenti, Leone. All, Fabricio Santos

ARBITRO E ASSISTENTI: Longo di Paola (Ass. Sacchi di Lecco e Bottalico di Bari) Crono: Cardone di Agropoli

RETI: 1′ st Datinha (LP), 2′ Alisson (C), 11′ Bertacca (LP)

NOTE: Ammoniti Marrucci (LP), Santos (C), Alisson (C), Fred (C), Joao Ravasio (C)

Last modified: Agosto 9, 2025