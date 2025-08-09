Via Turati: ok ai progetti esecutivi per il fosso Fiumaccio a Metato

Written by admin• 7:11 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – L’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato in giunta i progetti esecutivi per via Turati a Metato relativamente al fosso Fiumaccio, dove verrà rifatto il ponte e il consolidamento arginale.

I due punti distano 1,5 chilometri l’uno dall’altro. Dopo l’immediata messa in sicurezza dei mesi scorsi, cui sono seguiti adeguamenti viari, il prossimo passaggio sarà quello dell’inizio degli attesi lavori previsti nei primi di settembre.

“Il progetto ha avuto il nulla osta del Genio civile – spiega l’assessora Fabiana Coli – e permetterà di procedere prima con il rifacimento del ponte e poi con i lavori di ripristino del cedimento arginale. Si provvederà poi all’asfaltatura ed all’installazione di guard rail tra via delle Catene e la strada statale Aurelia. L’approvazione del Genio ha permesso di approvare il progetto esecutivo ed affidare il primo stralcio dei lavori ad un’impresa in affidamento diretto e di fare la gara per il secondo stralcio. Secondo il cronoprogramma i lavori dureranno alcune settimane e in alcune fasi lavorative, per consentire le lavorazioni in sicurezza, sarà necessario chiudere al traffico alcuni tratti e successivamente daremo notizie precise con apposite ordinanze della polizia municipale“.

Per quanto riguarda il progetto del ponte è prevista la sostituzione completa dell’attraversamento con posa in opera di prefabbricati scatolari in calcestruzzo. Nelle operazioni si provvederà al rifacimento della pavimentazione stradale.

Per il cedimento arginale del Fiumaccio, si procederà con il ripristino nella sua originaria geometria, mediante la costruzione di una scogliera in massi naturali leggermente un po’ più estesa del tratto ceduto e con un’opportuna fondazione in alveo. Essa permetterà di consolidare strutturalmente il terreno pur mantenendo le originarie capacità di drenaggio e non comporterà la modifica delle condizioni di deflusso all’interno del corso d’acqua grazie al mantenimento originario della sponda. Inoltre, insistendo una forte sollecitazione da parte della corrente del fosso, a tutela anche del tratto non interessato dal cedimento, verrà eseguito un intervento di mitigazione del rischio mediante la realizzazione di rafforzamento corticale strutturale a consolidamento e protezione della sponda soggetta ad erosione causata dall’azione delle acque. Si procederà dunque con i lavori per il nuovo manto stradale.

Il quadro economico degli interventi ha visto uno stanziamento da parte del Comune di 600mila euro.

Last modified: Agosto 9, 2025