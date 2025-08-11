Pisa Sc, il nuovo Home Kit 2025-26: l’oro che illumina il nerazzurro

PISA – Il Pisa Sporting Club accende la nuova stagione con un tocco di storia e prestigio. Per il campionato 2025-2026, la maglia home si veste di un dettaglio speciale: l’oro, simbolo di luce, gloria e radici antiche.
Il colore prezioso attraversa le strisce nerazzurre come un omaggio ai monumenti, alle tradizioni e al mare che raccontano la grandezza della Repubblica Marinara. Un filo dorato che unisce passato e presente, pronto a brillare sui campi della Seria A nella rincorsa a nuovi traguardi.
Più di una divisa: un manifesto d’identità. Il nero e l’azzurro si fondono con l’oro per dare vita a un look destinato a restare nella memoria dei tifosi e nella storia del club.
Il nuovo kit home sarà disponibile dal 21 agosto 2025 sui canali ufficiali del Pisa Sporting Club.Last modified: Agosto 11, 2025