Calci, nuova condotta in via Arno: meno guasti e servizio idrico più efficiente

Written by admin• 12:01 pm• Calci, Attualità

Calci- Non sempre il valore di un intervento sul servizio idrico si misura in chilometri di tubazioni o nell’entità della spesa. È il caso dei lavori che Acque sta realizzando in via Arno, a Calci: un investimento di “soli” 130mila euro, ma di grande impatto per le circa 200 utenze coinvolte, grazie alla riduzione del rischio di guasti e disservizi.

Negli ultimi tempi, l’infrastruttura aveva registrato rotture improvvise che avevano creato disagi in via Arno e nelle strade vicine. Dopo interventi provvisori, il gestore – con la progettazione di Ingegnerie Toscane e in collaborazione con il Comune – ha avviato un’opera definitiva: la sostituzione di 300 metri di tubazione con una nuova condotta in ghisa sferoidale, più resistente delle reti di vecchia generazione, e il rifacimento degli allacci d’utenza. La sezione maggiore della nuova tubazione garantirà anche una migliore portata d’acqua.

«Le lavorazioni di via Arno fanno parte del programma concordato con il Comune per l’ammodernamento dell’acquedotto – spiega Simone Millozzi, presidente di Acque –. A fine intervento, contiamo di eliminare il rischio di perdite e migliorare qualità e continuità del servizio».

«Durante i nostri mandati – aggiunge Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci – abbiamo sostituito molti chilometri di condotte, spesso dopo nostre sollecitazioni. Ringrazio Acque per questo intervento in una zona densamente abitata, che ha sofferto frequenti disagi. In un periodo in cui l’acqua scarseggia, è fondamentale ridurre ogni spreco di questa risorsa».

Salvo maltempo, i lavori termineranno entro ottobre. L’opera rientra in Digital4zero, il progetto di Acque co-finanziato dal PNRR per migliorare efficienza, sostenibilità ambientale ed energetica del servizio, attraverso distrettualizzazione, digitalizzazione delle reti e sostituzione delle tubazioni più compromesse.

Last modified: Agosto 11, 2025