Donare sangue ad agosto, in totale sicurezza: gli orari e le aperture

PISA – “È importante continuare a donare sangue, anche in questi mesi estivi, per assicurare cure a chi ne ha bisogno. E si può donare e ricevere sangue in assoluta sicurezza” – sottolinea Maria Lanza, direttrice dell’unità operativa Officina trasfusionale Avno dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana -: da metà luglio la Regione Toscana ha infatti attivato il test WNV-NAT che viene eseguito, in aggiunta a quelli già previsti, su tutte le donazioni effettuate da chi ha soggiornato, anche solo per una notte, in zone dove la presenza del virus West Nile Virus (trasmesso principalmente attraverso la puntura delle zanzare) è stata confermata”.



Regione Toscana ha incaricato proprio il Centro di Qualificazione biologica dell’Aoup – afferente all’unità operativa Officina trasfusionale Avno – come centro di riferimento per la centralizzazione dei test sierologici di conferma allo screening di tutta la Toscana, nonché dei test microbiologici di selezione e validazione dei donatori. Maria Carla Iorio, biologa del Centro, ed emosorvegliante regionale, è la figura di riferimento per gli aspetti della sorveglianza infettivologica di tutti i donatori toscani.

Perciò, conclude Lanza, “invitiamo tutti i donatori, nuovi e abituali, a continuare a donare. Vorremmo anche ringraziare il personale dell’Aoup per l’impegno e la passione con cui lavora”.



Questi gli orari di apertura del Centro trasfusionale (Cisanello, edificio 2, ingresso C) dell’unità operativa Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, diretta da Alessandro Mazzoni. Martedì e giovedì (escluso il prossimo giovedì 14 agosto) dalle 7,40 alle 15; lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 7,40 alle 12,20. È possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o ai numeri 050 99 3741-3742.

