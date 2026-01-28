Presentata la nuova farmacia a Zambra

Written by admin• 1:18 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Zambra è pronta ad accogliere la sua farmacia, che sorgerà in via Cammeo nell’area a fianco della chiesa.

Entro la fine di marzo aprirà una struttura provvisoria per attivare il servizio e contestualmente inizieranno i lavori per la realizzazione, ex novo, di quella definitiva che dovrebbe diventare operativa nel prossimo inverno.

“L’apertura della farmacia di Zambra – sottolinea Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm – rappresenta per noi un passo di fondamentale importanza per la storia di Sogefarm e un impegno concreto verso il territorio e la comunità. Crediamo in una Farmacia dei Servizi sempre più vicina ai cittadini, non solo come luogo di distribuzione del farmaco, ma come presidio di salute, ascolto e prevenzione. Ampliare la nostra rete significa rafforzare questo impegno, mantenendo i cittadini al centro, attraverso qualità, professionalità e servizio pubblico”.

Sogefarm è un’azienda importante, con un bilancio passato 7,5 milioni e con 41 dipendenti: 39 donne e due uomini. “L’investimento sulla nuova farmacia è di 1,3 milioni – aggiunge il sindaco Michelangelo Betti –. Abbiamo fatto la richiesta alla Regione nel 2024, approvata poi nel corso del 2025. La Regione, che ci autorizza a fare la farmacia, ci dà un anno di tempo per aprirla. Essendo un edificio nuovo, tra progettazione e realizzazione non si sta entro l’anno, per cui i primi mesi, anziché esserci la struttura definitiva, sarà allestita una farmacia provvisoria, in maniera tale da aprire nei termini dati dalla Regione e poi andare a avere l’edificio successivamente”.

Rispetto a via Cammeo, ci sarà uno spazio di parcheggio sul fronte, poi la farmacia e, sul fondo, un’area verde con uno spazio che in futuro potrà ospitare anche una piccola area giochi. La nuova farmacia avrà una superficie di 300 metri quadrati e sarà in tutto e per tutto una Farmacia dei Servizi. “Per noi è un orgoglio aprire la quinta sede – spiega Cristiana Simonelli, coordinatrice di Sogefarm Farmacie Comunali Cascina –, anche perché è frutto del nostro lavoro e quindi siamo parecchio orgogliosi di poter contribuire a offrire dei servizi in una zona che momentaneamente ne è un po’ carente. È stata scelta Zambra proprio per questo motivo e quindi ci auguriamo che, come si è verificato nelle altre zone del comune dove Sogefarm ha le sue farmacie, anche quella di Zambra possa risultare un punto di prossimità per il cittadino, non solo per l’accessibilità alle cure, ma anche per i servizi che riusciremo ad offrire. Perché comunque anche Zambra sarà una sede dotata di tutti quei servizi che la Farmacia dei Servizi ci consente”. Per chiudere, Simonelli ricorda Sogefarm “nel giro di pochissimo tempo abbia ristrutturato la farmacia di Titignano con raddoppio della superficie e aperto quella di Cascina sempre con superficie raddoppiata. Questo nuovo grosso impegno per Sogefarm ci rende particolarmente orgogliosi”.

