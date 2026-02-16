Vicopisano, dal 28 febbraio cancellazione del dottor Pellegrino Giorgi

VICOPISANO – Nell’ambito territoriale di Vicopisano, a partire dal 28 febbraio, è stata disposta la cancellazione dagli elenchi dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta del dottor Pellegrino Giorgi.
I pazienti attualmente in carico al medico sono invitati a effettuare una nuova scelta del medico di famiglia.
Per evitare attese agli sportelli, si consiglia di utilizzare i servizi online, accessibili da computer, smartphone o tablet:
- Portale regionale: https://cambiomedico.sanita.toscana.it/
- Portale Open Toscana
- App Toscana Salute
- Totem PuntoSi
- Richiesta via mail
- Modulo online
In alternativa, è possibile rivolgersi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.Last modified: Febbraio 16, 2026