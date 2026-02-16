Written by Febbraio 16, 2026 1:11 pm Vicopisano, Attualità

Vicopisano, dal 28 febbraio cancellazione del dottor Pellegrino Giorgi

VICOPISANO – Nell’ambito territoriale di Vicopisano, a partire dal 28 febbraio, è stata disposta la cancellazione dagli elenchi dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta del dottor Pellegrino Giorgi.

I pazienti attualmente in carico al medico sono invitati a effettuare una nuova scelta del medico di famiglia.

Per evitare attese agli sportelli, si consiglia di utilizzare i servizi online, accessibili da computer, smartphone o tablet:

In alternativa, è possibile rivolgersi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

