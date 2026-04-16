Lenergy Pisa BS: due nerazzurri al raduno pre Europeo U20

Written by Redazione• 3:26 pm• Pisa, Sport

PISA – Nuove soddisfazioni per il Lenergy Pisa BS: dopo il raduno di Tirrenia, i nerazzurri Francesco Mogavero, campione d’Italia in carica, e Leonardo Tararà, capocannoniere dello scorso Campionato Under 20, hanno ricevuto la convocazione dal CT azzurro Emiliano Del Duca per il raduno in vista della prima edizione dell’Europeo Under 20, che si svolgerà a Viareggio dal 23 al 26 aprile 2026.

Il raduno inizierà sabato 18 aprile, mentre la lista ufficiale dei dodici giocatori sarà resa nota martedì 21 aprile: nella squadra sarà possibile schierare al massimo due giocatori nati nel 2005.

La selezione azzurra è inserita nel Gruppo A, insieme a Spagna e Belgio, mentre nel Gruppo B figurano Portogallo, Cechia e Inghilterra. L’Italia esordirà contro il Belgio giovedì 23 aprile alle ore 18 e affronterà la Spagna venerdì 24 aprile alle ore 18. Le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno alle semifinali, in programma sabato 25 aprile, mentre le finali si giocheranno domenica 26 aprile.



Il Lenergy Pisa BS esprime grande soddisfazione e orgoglio per i traguardi raggiunti dai propri giovani atleti, cresciuti nella Next Gen nerazzurra, con l’auspicio di continuare a portare in alto il nome di Pisa a livello nazionale e internazionale.

Last modified: Aprile 16, 2026