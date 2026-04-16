San Giuliano Terme, targa a Giuseppe Prosperi per l’impegno pubblico

Written by Redazione• 2:09 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Politica

SAN GIULIANO TERME – Un riconoscimento per una lunga vita dedicata alle istituzioni e alla comunità. Nella mattinata del 15 aprile, al centro polifunzionale Le Sorgenti, è stata consegnata una targa al dottor Giuseppe Prosperi, già sindaco di Pisa ed esponente storico della Democrazia Cristiana.

Il riconoscimento, a firma del sindaco Michele Conti, è stato consegnato dall’ingegner Luca Battistini, consigliere comunale delegato, come segno di apprezzamento per l’impegno profuso da Prosperi a favore dei cittadini nel corso della sua attività pubblica e professionale.

Alla cerimonia erano presenti la figlia Maria Prosperi e i rappresentanti dell’associazione Scudo Crociato, promotrice dell’iniziativa, insieme a numerosi ex amministratori locali.

L’incontro si è concluso con il ricordo di aneddoti e momenti significativi legati alla vita pubblica di Prosperi, condivisi da alcuni dei presenti, in un clima di partecipazione e riconoscenza.

Last modified: Aprile 16, 2026