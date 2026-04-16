Pontedera celebra gli 80 anni della Vespa: mostre, eventi e raduni in tutta la città

Written by Redazione• 2:29 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Una festa diffusa per celebrare uno dei simboli più iconici del Made in Italy. Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa con un ricco calendario di eventi che animeranno la città a partire da mercoledì 22 aprile.

Si comincia alle ore 18 in corso Matteotti con l’inaugurazione di “V80”, installazioni artistiche curate da Carlo Alberto Arzelà: cinque Vespa trasparenti con basamento specchiato, pensate per evocare momenti iconici della vita quotidiana, ancora più suggestive nelle ore serali grazie a un’illuminazione dedicata.

Sempre in centro, al Palp – Palazzo Pretorio, è già visitabile gratuitamente la mostra “Chi Vespa… Ottanta artisti contemporanei per gli ottant’anni della Vespa”, curata da Filippo Lotti, aperta fino al 14 giugno, con apertura straordinaria serale il 25 aprile.

Giovedì 23 aprile alle ore 17 il Museo Piaggio ospiterà l’inaugurazione di “Buon Compleanno Vespa”, un progetto di street art realizzato da sei artisti toscani, seguito da un brindisi aperto alla cittadinanza.

Venerdì 24 aprile l’attenzione si sposta al Villaggio Piaggio, con l’inaugurazione del nuovo ingresso e della mostra “La Piaggio a Pontedera”, dedicata alla storia della fabbrica. In serata spazio alla musica con un concerto live.

Il weekend sarà invece dedicato al raduno “80… voglia di Vespa”, promosso dal Vespa Club Pontedera, con due tour tra territorio e borghi. Sabato pomeriggio i partecipanti raggiungeranno Peccioli, mentre domenica mattina il percorso toccherà Lari, Cascina e Vicopisano.

Sabato 25 aprile, dalle 18 a mezzanotte, il centro cittadino ospiterà anche il “Ves Party 80Y”, con concerti, dj set e spettacoli tra piazza Cavour e piazza Curtatone.

Un programma ricco e diffuso che trasforma Pontedera nella capitale della Vespa, celebrando ottant’anni di storia, design e cultura.

Last modified: Aprile 16, 2026