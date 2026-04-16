Alla libreria Orsa Minore la presentazione del libro di Lorenzo Franchini

Written by Redazione• 2:33 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un viaggio negli Stati Uniti raccontato con ironia e sguardo personale. Sabato 18 aprile alle ore 18 la libreria L’Orsa Minore Libri & Mappe, in via Mercanti, ospita la prima presentazione ufficiale di “Hemingway alla fermata del bus”, il nuovo libro dello scrittore Lorenzo Franchini.

L’incontro, organizzato dalla libreria, vedrà l’autore dialogare con il libraio Nicolò Gaudino, in un confronto dedicato al racconto del viaggio e alla scrittura.

Nel volume, Franchini propone un taccuino di viaggio negli Stati Uniti, nato da un’esperienza diretta e raccontato con uno stile narrativo e a tratti umoristico. Un percorso che attraversa città iconiche e paesaggi naturali, passando per luoghi simbolo e contraddizioni del Paese, tra cultura pop, incontri e storie personali.

Il libro si presenta come una riflessione sul viaggio vissuto per la prima volta, con uno sguardo curioso e disincantato, capace di restituire un’America concreta e sfaccettata.

L’evento rappresenta un’occasione per approfondire il lavoro dell’autore, già noto per reportage e racconti di viaggio, e per dialogare sul valore dell’esperienza e della narrazione.

Last modified: Aprile 16, 2026