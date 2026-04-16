Piazza delle Vettovaglie si anima con “Aperijazz”: “Così vogliamo il centro storico”

Written by Redazione• 2:39 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una piazza viva, partecipata e sicura. È il bilancio della serata “Aperijazz biancoceleste” che si è svolta mercoledì in piazza delle Vettovaglie, promossa da Confesercenti Pisa insieme alla Parte di Tramontana e alla Magistratura di Santa Maria.

Soddisfazione espressa dal presidente Fabrizio Di Sabatino: “Queste sono le piazze che vogliamo: spazi vivi, dove le persone riscoprono il piacere di stare insieme e le attività lavorano in sicurezza. Iniziative come questa saranno riproposte fino all’estate”.

L’evento, accompagnato dalla musica del Giannaccini’s Jazz Trio, ha registrato una buona partecipazione, con il pubblico che ha animato i locali del centro in un clima di tranquillità.

“L’obiettivo è duplice – ha spiegato Di Sabatino –: valorizzare il Gioco del Ponte durante tutto l’anno e coinvolgere le attività commerciali del centro storico”. La collaborazione con la Parte di Tramontana proseguirà infatti con nuovi appuntamenti in piazza della Berlina e in largo Ciro Menotti.

Sulla stessa linea il generale boreale Matteo Baldassari, che ha sottolineato come queste iniziative contribuiscano a mantenere viva l’atmosfera della storica sfida cittadina anche al di fuori dell’evento principale.

Alla serata era presente anche il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti.

Last modified: Aprile 16, 2026