Inaugurata la mostra su Gianfranco Pacini alla Cittadella

Written by Redazione• 2:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – È stata inaugurata giovedì 16 aprile al Fortilizio della Cittadella – Casa degli artisti pisani la mostra “In viaggio con gli stecchi di Pacini”, promossa dal Comune di Pisa e curata da Nicola Micieli.

All’apertura sono intervenuti l’assessore alla cultura Filippo Bedini, l’artista Gianfranco Pacini, il curatore e il critico d’arte Lodovico Gierut. L’esposizione resterà visitabile gratuitamente fino a domenica 3 maggio e permetterà anche l’accesso alla Torre Guelfa. Gli orari prevedono aperture dal martedì al venerdì (10-13 e 16-19) e nel fine settimana con orario continuato 10-19.

La mostra propone un percorso antologico con oltre 30 opere tra pittura, incisione e installazioni, offrendo uno sguardo completo sulla ricerca artistica di Pacini. Dalle prime sperimentazioni fino alla maturità espressiva, il visitatore è accompagnato in un universo visivo ricco di colore e suggestioni, dove elementi naturali e dimensione simbolica si intrecciano.

Elemento distintivo del lavoro dell’artista è l’uso degli “stecchi”, semplici bastoncini utilizzati per mescolare i colori, trasformati in veri e propri protagonisti delle opere. Da strumenti tecnici diventano così segni espressivi, capaci di costruire paesaggi sospesi tra cielo, mare e terra.

“Il Fortilizio si conferma uno spazio vivo e dinamico – ha dichiarato l’assessore Bedini – capace di valorizzare percorsi artistici complessi e restituire al pubblico la varietà e la fantasia di un autore come Pacini”.

Nato a Guamo (Lucca) nel 1955, Pacini si è formato tra Lucca e Pisa, maturando esperienze significative anche in America Latina che hanno influenzato profondamente la sua poetica, orientata verso temi sociali e una ricerca artistica essenziale ma fortemente simbolica.

Last modified: Aprile 16, 2026