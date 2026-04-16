Written by Aprile 16, 2026 4:12 pm Pisa SC

La Primavera di scena a Benevento, gli Under 17 sfidano la Juventus

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PISA – Importante weekend di gare per il settore giovanile del Pisa Sporting Club. In campo maschile la Primavera va a caccia di punti playoff in casa del Benevento, mentre gli Under 17 proveranno l’impresa a Torino contro la Juventus; doppia sfida col Modena per Under 16 e Under 15.

Campionato PRIMAVERA 2
Benevento-Pisa (sabato, ore 11.30)
Campo “Avellola”, via Avellino, Benevento

Campionato UNDER 17
Juventus-Pisa (domenica, ore 11)
Campo “Ale&Ricky”, via Stupinigi 182, Vinovo

Campionato UNDER 16
Pisa-Modena (sabato, ore 15)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 15
Pisa-Modena (sabato, ore 13)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato PULCINI 2° ANNO
Ponsacco-Pisa (domenica, ore 9.30)
Campo “I Poggini”, via Buozzi 135, Ponsacco

Campionato PULCINI 1° ANNO
San Giuliano-Pisa (sabato, ore 17.30)
Campo “Bui”, via Dinucci, San Giuliano Terme

Campionato PULCINI 1° ANNO
Pisa-Forcoli (domenica, ore 10)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Pisa-Bientina (domenica, ore 10)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Colline Pisane-Pisa (sabato, ore 16.30)
Campo “Becherini”, via Pennati, Cenaia

In campo femminile importante gara casalinga per le Juniores, mentre le Under 17 saranno di scena a Prato; Trasferta anche per Under 15 (a Siena) e Pulcine (Vecchiano).

Campionato JUNIORES
Pisa-Rondinelle Marzocco (sabato, ore 15)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 17
Zenith Prato-Pisa (sabato, ore 17.30)
Campo “Chiavacci”, via del Purgatorio 81/A, Prato

Campionato UNDER 15
Siena-Pisa (sabato, ore 15)
Campo “Berni”, via Togliatti 2, Badesse

Campionato PULCINI
Vecchiano-Pisa (domenica, ore 9.30)
Campo “Fatticcioni”, via Provinciale 1, Nodica

Last modified: Aprile 16, 2026
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