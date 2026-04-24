Pisa celebra San Torpè: eventi, scuole protagoniste e legame con Saint-Tropez

Written by Redazione• 3:09 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- In occasione della Festa di San Torpè, il Comune di Pisa propone un ricco calendario di iniziative tra celebrazioni religiose, appuntamenti culturali e attività dedicate alle scuole, protagoniste di questa edizione.

Tra i momenti centrali c’è il concorso “Pisa e Saint-Tropez: un legame tra storia, cultura e religione”, rivolto agli studenti delle scuole medie. La classe vincitrice sarà premiata con un viaggio a Saint-Tropez durante la tradizionale “Bravade”, rafforzando il legame tra le due città.

Il programma

Domenica 26 aprile : alle 18.15 messa nella Chiesa di San Torpè e, a seguire, investitura dell’Ambasciatore della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte.

: alle 18.15 messa nella Chiesa di San Torpè e, a seguire, investitura dell’Ambasciatore della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte. Martedì 28 aprile : alle 16.30 premiazione del concorso ai Bagni di Nerone (in caso di maltempo in chiesa), alle 18.15 messa.

: alle 16.30 premiazione del concorso ai Bagni di Nerone (in caso di maltempo in chiesa), alle 18.15 messa. Mercoledì 29 aprile: alle 10 messa in francese con i pellegrini di Saint-Tropez, alle 11.45 saluto ufficiale in Comune e alle 18.15 celebrazione conclusiva.

Dal 27 al 29 aprile, inoltre, Palazzo Gambacorti ospita una mostra con i lavori degli studenti (orario 8-19).

Il rapporto con Saint-Tropez proseguirà a maggio, quando una delegazione pisana, insieme alla classe vincitrice, parteciperà alla “Bravade”, storica festa dedicata al santo.

San Torpè, secondo la tradizione, era un soldato romano convertito al cristianesimo e martirizzato a Pisa nel 68 d.C. Il suo culto lega da secoli Pisa e la città francese, che porta il suo nome, e continua ancora oggi attraverso pellegrinaggi e celebrazioni condivise.

Last modified: Aprile 24, 2026