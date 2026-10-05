Pisa Half Marathon, vent’anni di corsa e solidarietà: oltre 4mila iscritti, traguardo in piazza dei Miracoli

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Domenica 11 ottobre la mezza maratona rende omaggio a Daniele Meucci. La Pisa Ten ricorda Barbara Capovani: si potrà correre o camminare per sostenere la donazione degli organi

PISA – Oltre 4.000 iscritti, di cui più di 1.100 provenienti dall’estero, e un tetto di 4.200 partecipanti ormai vicino. La Pisa Half Marathon festeggia la ventesima edizione con numeri che confermano la dimensione internazionale della manifestazione, in programma domenica 11 ottobre insieme alla Pisa Ten.

Dalla Gran Bretagna alla Nuova Zelanda, dal Sudafrica all’Australia e al Brasile, gli atleti raggiungeranno Pisa per una giornata che unisce sport, scoperta del territorio e beneficenza. I proventi saranno devoluti all’Associazione per Donare la Vita Onlus, impegnata nella promozione della donazione degli organi.

La manifestazione è stata presentata a Palazzo Gambacorti dal sindaco Michele Conti, dall’assessore allo sport Frida Scarpa e dagli organizzatori, con la partecipazione, anche in collegamento, del professor Ugo Boggi, ideatore dell’evento, del campione Daniele Meucci, di Alba Calderone dell’Associazione Barbara Capovani, di Giuseppe Bozzi dell’Associazione per Donare la Vita e di Michele Lio Passarelli.

«L’evento è soprattutto una grande manifestazione che mette insieme sport, turismo, cultura e solidarietà», ha sottolineato Conti, ringraziando anche i circa 350 volontari che contribuiranno allo svolgimento dell’iniziativa.

La mezza maratona, gara competitiva FIDAL di 21,097 chilometri, partirà alle 9 da via Contessa Matilde. Il percorso attraverserà il Parco di San Rossore e il centro storico, per concludersi in piazza dei Miracoli.

Questa edizione renderà omaggio a Daniele Meucci, campione europeo di maratona e punto di riferimento del podismo pisano, che parteciperà alla gara. La sua immagine comparirà sulla maglietta e sulla medaglia della manifestazione.

Alle 8.45, sempre da via Contessa Matilde, prenderà invece il via la Pisa Ten, la stracittadina di 10 chilometri aperta a tutti, senza limiti di età. Si potrà correre oppure camminare, senza necessità di tessere o certificati medici, lungo un itinerario tra le vie cittadine e il centro storico, con arrivo in piazza dei Miracoli.

La Pisa Ten sarà nuovamente dedicata alla memoria della dottoressa Barbara Capovani, la cui fotografia sarà impressa sulla maglietta dei partecipanti. Un’occasione per sostenere le attività dell’associazione che porta il suo nome e mantenere alta l’attenzione sulla salute mentale e sulla sicurezza degli operatori sanitari.

Scarpa ha invitato i cittadini a partecipare alla camminata e ha richiamato il valore sociale della manifestazione, chiedendo anche collaborazione per i disagi alla mobilità previsti durante il passaggio degli atleti.

Il programma inizierà sabato 10 ottobre in piazza del Duomo, con il ritiro dei pettorali e l’Expo allestito insieme agli sponsor.

Organizzate dalla Leaning Tower Runners ASD, la Pisa Half Marathon e la Pisa Ten coinvolgono gruppi podistici e numerose realtà del volontariato, tra cui Associazione Barbara Capovani, Cecchini Cuore Onlus, Regalami un Sorriso Onlus, Pubblica Assistenza, Misericordie e Croce Rossa.

Last modified: Ottobre 5, 2026