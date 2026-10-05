Le città ai tempi dell’intelligenza artificiale: Carlos Moreno a Pisa per Internet Festival

Written by Redazione• 2:48 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 9 ottobre al Cinema Arsenale il confronto con l’ideatore della “città dei 15 minuti”. In serata la proiezione di “2001: Odissea nello spazio”

PISA – Come cambieranno le città con l’intelligenza artificiale? E quali scelte serviranno per renderle più vivibili, sostenibili e vicine ai bisogni delle persone? Sono le domande al centro di “Odissea. Le città ai tempi dell’AI”, in programma venerdì 9 ottobre alle 17.30 al Cinema Arsenale, nell’ambito di Internet Festival 2026.

Protagonista dell’incontro sarà Carlos Moreno, urbanista e docente alla IAE Paris-Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conosciuto per aver sviluppato il concetto della “città dei 15 minuti”. Un modello che mette al centro la prossimità e che ha alimentato il dibattito sulla trasformazione urbana, trovando applicazione e sperimentazione a partire da Parigi.

Ad aprire i lavori sarà Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e promotore del progetto Toscana 2050.

La presenza di Moreno coinciderà con l’uscita italiana del suo nuovo libro, “La città che cura. Prossimità e partecipazione: una nuova grammatica territoriale”, pubblicato da ADD Editore e in libreria dal 9 ottobre. Il volume prosegue la riflessione sulla città dei 15 minuti, approfondendo il rapporto tra partecipazione, qualità della vita e cura dei territori.

Il confronto pisano porterà questi temi nel dibattito sull’innovazione tecnologica: come utilizzare l’AI e gli strumenti digitali per migliorare la vita urbana e come governarne gli effetti sulle comunità.

Accanto a Moreno interverranno Nicola Vitiello, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna; Francesca Coppola, assessora all’Urbanistica, Smart City e Centri storici del Comune di Genova; Valerio Di Pietro, assessore alla Transizione digitale e Smart City del Comune di Napoli; e Federico D’Annunzio, imprenditore e autore. Modererà la giornalista Silvia Perdichizzi.

L’iniziativa rientra nel percorso di Toscana 2050, promosso dal Consiglio regionale per mettere in dialogo ricerca, istituzioni, imprese e territori sulle trasformazioni dei prossimi decenni e sulle decisioni da assumere oggi.

Alle 21, la giornata proseguirà con la presentazione e la proiezione di “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick, introdotta da Antonio Capellupo e Fabio Gadducci.

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Last modified: Ottobre 5, 2026